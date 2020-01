Fatman verra Walton Goggins essayer de tuer le père Noël – / Film

Le cinéma a été inventé pour une seule et unique raison: voir Walton Goggins tentative d’assassiner le Père Noël. Goggins devrait jouer Homme gros, une comédie d’action sombre qui le verra incarner un tueur à gages engagé pour repousser le Père Noël (qui sera joué par Mel Gibson). Le casting de Gibson ici risque de décourager beaucoup de gens, mais vous devez admettre: un film où Walton Goggins est engagé pour assassiner Kris Kringle semble assez divertissant.

Deadline a le scoop sur Walton Goggins rejoindre le casting de Fatman, qui sera écrit et réalisé par The Nelms Brothers. L’histoire «se concentre sur un jeune de 12 ans négligé et précoce qui embauche un tueur à gages peu orthodoxe pour tuer le Père Noël après avoir reçu un morceau de charbon dans son bas». un magasin de jouets. »Mel Gibson joue au Père Noël.

C’est un peu dommage que Gibson y soit attaché, car il va probablement être la seule chose dont les gens parlent – pour le meilleur ou pour le pire. Pendant ce temps, Goggins règne, et cette prémisse a beaucoup de potentiel. Il a également une excellente programmation dans les coulisses, comme le produisent Danny McBride, David Gordon Green et Jody Hill. Le film est actuellement en production au Canada, où tous les films vont de nos jours.

Goggins est l’un de ces acteurs qui livre toujours, quel que soit le projet. Et l’idée de lui jouer un tueur à gages qui travaille dans un magasin de jouets sonne comme un casting parfait. Le travail récent de l’acteur comprend le drame sous-vu Them That Follow, Three Christs, la série télévisée The Righteous Gemstones et des émissions comme Deep State et The Unicorn.

Je ne connais pas très bien le travail des Nelms Brothers, mais je n’ai entendu que de bonnes choses à propos de leur film Small Town Crime de 2017. Dans l’ensemble, il y a beaucoup de promesses ici, et j’espère que tout se réunira à la fin.

