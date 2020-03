Featurette Oiseaux de proie – / Film

Oiseaux de proie se dirige vers le numérique la semaine prochaine, et avant cette sortie, une featurette étonnamment approfondie est arrivée. La vidéo passe dans les coulisses du film DC coté R, plongeant dans les origines du script, l’embauche du réalisateur Cathy Yan, les scènes de combat, et plus encore. C’est un cours intensif dans un film fou qui, espérons-le, trouvera un public plus large sur le numérique que dans les salles.

Featurette Oiseaux de proie

Birds of Prey est très amusant. Je ne pense pas que ce soit le meilleur des films DC récents, mais c’est certainement très divertissant – et méritait un bien meilleur accueil que dans les salles. Maintenant, Warner Bros se prépare à déposer le film sur le numérique tôt, et j’espère que plus de gens le découvriront là-bas. Si vous ne l’avez pas encore vu et que vous souhaitez avoir une indication du ton du film, vous pouvez consulter la featurette ci-dessus. Il est assez étendu – il dure un peu plus de 8 minutes – et couvre beaucoup de bases. Étoile Margot Robbie parle de la façon dont elle a présenté l’idée du film, puis a rencontré le scénariste Christina Hodson à propos du projet. De là, nous apprenons que Cathy Yan a été amenée à diriger le film, le casting, l’action et plus encore. C’est en fait l’une des nombreuses fonctionnalités incluses dans le communiqué de presse à domicile. Voici une liste complète de ce qui est inclus.

Mode de vue Birds Eye

Oiseaux de proie: Oiseaux d’une plume

Crasse et crime

Nerds sauvages

roman

Sanity is Sooo la saison dernière

Une relation amour / skate

Bobine gag

Le 24 mars, Birds of Prey sera disponible en haute définition et en définition standard auprès de certains détaillants numériques, notamment Amazon, FandangoNOW, iTunes, PlayStation, Vudu, Xbox et autres. Et puis le 7 avril, Birds of Prey sera mis à disposition numériquement sur les services de vidéo à la demande des fournisseurs de câble et de satellite, et sur certaines consoles de jeux.

Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis (Ewan McGregor), et son bras droit zélé, Zsasz (Chris Messina), ont visé une jeune fille nommée Cass (Ella Jay Basco), la ville est à l’envers à la recherche de sa. Les chemins de Harley (Margot Robbie), Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) et Renee Montoya (Rosie Perez) entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman.

