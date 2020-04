Fede Alvarez dirigera un thriller pandémique de zombies appelé 16 États – / Film

Fede Alvarez, le cinéaste derrière Don’t Breathe et le remake de Evil Dead, a un nouveau thriller en préparation. Il s’attaquera 16 États, un thriller de pandémie de zombies (en temps opportun!) qui a été écrit par les gars derrière Crazy Stupid Love et Bad Santa. Lionsgate vient de sécuriser les droits du script après une guerre d’enchères. Obtenez les détails ci-dessous.

Selon The Hollywood Reporter, 16 États se concentrent sur une mère qui cherche désespérément à rejoindre sa famille au centre d’une pandémie de zombies. Le script était en préparation l’année dernière, mais est évidemment devenu plus pertinent que jamais ces derniers mois.

John Requa et Glenn Ficarra, dont les crédits incluent I Love You Phillip Morris, Focus, Smallfoot, et le prochain thriller d’aventure de Disney Jungle Cruise, a écrit ceci comme un script de spécification, et dès qu’il a été envoyé à des acheteurs potentiels la semaine dernière, cela a évidemment fait sensation. Lionsgate est reparti victorieux, et maintenant Alvarez, qui a récemment dirigé le redémarrage / continuation de Lisbeth Salander The Girl in the Spider’s Web pour Sony, est à bord en tant que directeur. Spider’s Web était en quelque sorte un raté au box-office, mais Alvarez a montré un talent pour diriger des projets teintés d’horreur avec des leads féminins et pourrait bien être le bon choix pour celui-ci. La grande question est: au moment où Hollywood se remettra en marche et que ce projet franchira le cap de la production et de la post-production, le public aura-t-il un appétit pour tout ce qui concerne la pandémie?

Alvarez produira aux côtés de Requa, Ficarra, Roy Lee, Miri Yoon, Charlie Gogolak, Shintaro Shimosawa, et Rodolfo Sayagues.

Selon THR, 16 États ont «des nuances» du film zombie de Will Smith de 2007, je suis une légende. Même si I Am Legend s’effondre dans le dernier acte, ce film a été une immense vitrine pour Smith en tant qu’acteur, mettant tout le film sur ses épaules alors qu’il erre dans une ville de New York presque vide avec seulement un chien à ses côtés. Il a su saisir l’occasion, délivrant l’une des meilleures performances de sa carrière. Depuis que Lionsgate a surenchéri sur d’autres studios pour cela, il semble que le studio voit beaucoup de promesses dans le concept, alors j’espère qu’ils investiront suffisamment dans cela pour que 16 États fournissent sa propre vitrine proéminente pour quiconque finira par être interprété comme la mère. Halle Berry, peut-être? Peut-être Toni Collette? N’hésitez pas à crier vos favoris dans les commentaires.

