Fede Alvarez explique pourquoi il ne dirige plus une suite de “ labyrinthe ” [Exclusive]

Réalisateur Evil Dead et Don’t Breathe Fede Alvarez a une poignée de projets à venir dans les travaux, y compris une nouvelle version du Texas Chainsaw Massacre qu’il produit et un film zombie pour Lionsgate qui est actuellement intitulé 16 États. Mais un projet qu’Alvarez ne dirigera pas est la suite de 1986 Labyrinthe auquel il avait récemment été attaché.

Il a été annoncé en 2017 que Fede Alvarez dirigerait un suivi du classique Labyrinthe de Jim Henson, qui était censé être «une continuation directe du premier film… [set] plusieurs années plus tard.” Hélas, Alvarez révèle dans un nouveau chat avec Boo Crew Podcast de Bloody Disgusting qui vient de monter cette semaine, qu’il s’est depuis éloigné de ce projet.

“Il est si difficile de décider ce qui vaut votre temps. Et ce qui mérite l’attention du public. Le labyrinthe était quelque chose que j’allais faire à un moment donné, mais j’ai ensuite démissionné », révèle Alvarez. “Je me sentais juste … quand les gens ont une idée préconçue de ce que quelque chose devrait être, il est très difficile de réussir – de les surprendre. Ils attendent à nouveau la même chose. J’ai donc décidé que je ne voulais pas faire en tant que réalisateur que les gens savaient déjà de quoi il s’agissait.. Ou avoir une idée préconçue de l’apparence à l’écran. Le Labyrinthe serait donc quelque chose que les gens jugeraient ainsi, alors j’ai décidé de ne pas le faire. »

Donnant plus d’informations sur sa position actuelle, Alvarez a noté un peu plus tôt dans l’interview: «Mon dernier film (The Girl in the Spider’s Web) allait me permettre de faire un film pour le studio pour la première fois, comme dans à l’intérieur. Il y a des choses que j’ai appréciées et des choses que je n’ai pas faites à ce sujet Depuis, je voulais juste faire des films qui comptent vraiment pour moi. “

Cela nous amène aux 16 États de Lionsgate, qu’Alvarez prépare comme son prochain film. Il taquine le Boo Crew: “Vous serez surpris. C’est une version très cool du film zombie. “

Vous pouvez écouter l’intégralité du podcast Boo Crew avec Fede Alvarez ci-dessous.

