Fede Alvarez réfléchit à Ash qui apparaît presque dans ‘Evil Dead’ et fait équipe avec Mia dans une suite [Interview]

Après des décennies de mendicité pour le retour d’Ash dans un quatrième Evil Dead, les fans ont eu un aperçu d’espoir dans les dernières secondes de la Fede Alvarez-dirigé Evil Dead en 2013.

Tandis que Bruce Campbell n’est pas apparu dans le film, ce que Alvarez a expliqué précédemment est une suite directe de Sam RaimiS The Evil Dead (1981), il fait un caméo dans les dernières secondes du générique de fin. Mais avant que ce “bouton” ludique ne soit ajouté au générique, Alvarez avait prévu de faire apparaître Ash dans l’épilogue du film, partageant l’écran avec Mia.

Dans la coupe allongée du film, Jane LevyMia est récupérée sur la route par un chauffeur de camion après son horrible calvaire. Le plan original, confirme Alvarez lors d’une conversation avec le podcast The Boo Crew de Bloody Disgusting cette semaine, était que le chauffeur du camion soit Ash Williams.

“L’histoire vraie était … Je voulais que Bruce Campbell soit ce gars, je voulais que Ash soit le gars qui la ramasse”, confirme Alvarez.

En fin de compte, c’est Campbell lui-même qui a rejeté l’idée.

Alvarez explique: «Je l’ai filmé d’une manière qui était très simple pour moi pour obtenir Bruce et lui faire faire le caméo à la fin. Mais ensuite, Bruce avait dit – et il avait tout à fait raison – “J’ai juste l’impression que ce sera comme si j’étais le laitier et que je me présentais … et je pense que ce n’est pas spécial.” [Bruce] avait raison, il était très difficile de donner une vraie raison pour laquelle Ash apparaîtra, et une coïncidence que Ash passerait et trouverait une Mia mourante. Alors, il a décidé de ne pas le faire. J’en ai fait une maquette. Il y a donc une version de cette fin, avec le visage de Bruce collé à [the truck driver’s face]. “

En ce qui concerne le bouton réel à la fin du générique où Bruce s’exclame, “Groovy”, Alvarez propose cette anecdote amusante du mixage, dans lequel Campbell était très engagé.

Il se souvient: “Un jour, je me présente avec un très petit appareil photo et je me disais:” Viens avec moi, Bruce. “J’ai pris la lampe de mon bureau, je l’ai mise derrière lui et une autre devant lui, et il est comme “Qu’est-ce que nous foutons?” Je me disais: “Nous faisons votre camée dans le film!” Et il se dit: “Vous plaisantez?!” Je me disais: “Ouais, ouais, vous êtes va être dans le film et vous allez vous tenir là, et vous allez juste me regarder pendant une seconde et juste dire groovy. “C’était un coup à très petit budget.”

Non seulement Alvarez voulait à l’origine qu’Ash apparaisse dans son Evil Dead, liant fermement le film au classique original, mais il confirme également que le plan pour la suite était une équipe Ash / Mia!

Alvarez taquine une équipe Ash-Mia depuis le San Diego Comic-Con en 2013. Maintenant, il révèle au Boo Crew qu’ils avaient en fait élaboré une histoire pour cette suite.

“Nous avons commencé à écrire une suite [right away] – penser à ce que sera la suite. Nous avons tous convenu que cela allait se produire », révèle Alvarez. «Rodo [Sayagues] et j’ai commencé à y penser. Nous avions l’histoire complète et puis, en fait, c’était étrange…l’intention était de faire ça, de faire équipe [Ash and Mia] en haut. Ça a toujours été le but, mais je pense Sam avait des objectifs différents. Sam voulait que Bruce revienne pour l’émission de télévision qui est sortie quelques années après. C’était complexe de faire le film à l’époque et quelle que soit la mythologie que nous allions créer avec eux, et cela aurait été compliqué pour la série parce que Sam avait ses propres idées sur ce qui allait arriver à Ash, et il voulait raconter cette histoire . “

“Voilà pourquoi … ça [ended up] n’arrive pas », ajoute-t-il.

Alvarez avait également joué avec l’idée que Ash et Mia soient liés, dit-il au Boo Crew. «Nous avions beaucoup d’intentions de le faire», dit-il. «Et elle pourrait toujours être liée. Si elle l’est, elle ne le sait pas. Nous avons eu un passé de personnage très complexe pour [Mia]. Et David. Ils étaient frères et sœurs mais ils avaient des parents différents – des pères différents. Alors oui, ils pourraient être liés. “

Le plan actuel pour la franchise de films Evil Dead, hélas, est un nouveau film d’un nouveau réalisateur qui ne sera probablement pas du tout lié au film d’Alvarez. Ce film est en préparation au moment où nous parlons.

Vous pouvez écouter l’intégralité du podcast Boo Crew avec Fede Alvarez ci-dessous.

