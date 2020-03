Feel Good est-il une histoire vraie? La comédie dramatique de Channel 4 s’inspire de la vie de Mae Martin – HITC

Feel Good arrive sur Channel 4 en mars, mais la série Mae Martin est-elle basée sur des événements réels?

Channel 4 offre depuis longtemps un foyer pour les séries comiques et dramatiques qui ne correspondent pas nécessairement au moule typique.

Ces derniers mois, nous avons vu les goûts de Home, Bagdad Central et Year of the Rabbit tomber sous le toit de Channel 4.

Le dernier ajout à la programmation de Channel 4 TV est la série de comédie dramatique Feel Good, créée par et avec Mae Martin.

Ce n’est un secret pour personne que la série, qui débute le 18 mars, est extrêmement personnelle pour Mae, mais Feel Good est-il une histoire vraie?

Sentez-vous bien sur Channel 4

Feel Good de Channel 4 raconte l’histoire d’un Mae Martin légèrement fictif, interprété par la vraie comédienne canadienne Mae Martin.

La série explore tout, de la carrière et des relations de Mae à la toxicomanie.

Feel Good présente une similitude frappante avec des points de la vraie vie de Mae Martin, mais la série est-elle un vrai conte?

Feel Good est-il une histoire vraie?

Oui et non. Bien que Feel Good ne soit pas un récit direct de la vie de Mae Martin, la série semi-autobiographique s’inspire de certaines parties de la carrière du comédien canadien, de sa vie amoureuse et de ses expériences passées.

La série elle-même est principalement centrée sur la relation de Mae avec George (Charlotte Ritchie), une femme qui est une fusion de plusieurs des anciens partenaires de Mae, ainsi que pour essayer de surmonter une dépendance aux stupéfiants.

Quiconque connaît la comédie de Mae Martin reconnaîtra également certains des sujets et des thèmes de Feel Good.

Quand regarder

Feel Good de Mae Martin, qui contient un total de six épisodes de 30 minutes, commence à être diffusé à 22 heures sur Channel 4 le mercredi 18 mars.

Pour ceux qui veulent regarder la frénésie, le coffret complet de la série sera également disponible sur All 4 juste après la diffusion du premier épisode sur Channel 4.

