«Felicity» en streaming gratuit: Controverse de coupe de cheveux de la saison 2 – Keri Russell

Avec des émissions en réseau qui englobent des options de streaming précoces et infinies à notre disposition, l’expérience de visionnage en commun devient une rareté. Entrez dans le TVLine Binge Club, une nouvelle occasion pour tout le monde de revenir sur la même page – ou du moins la même chaîne – pour réfléchir sur des émissions classiques qui nous ont réunis.

LE SPECTACLE | Felicity Saison 2 (The WB, 1999-2000)

LE CASTING | Keri Russell, Scott Speedman, Scott Foley, Amy Jo Johnson, Tangi Miller, Greg Grunberg, Amanda Foreman et Ian Gomez

Pourquoi nous l’avons choisi | Parce que je suis malade et fatigué des chapeaux de coupe de cheveux détournant le récit. Depuis deux décennies, on a l’impression que la deuxième saison de Felicity, qui a vu les cotes d’écoute de la série prendre un coup dans le sillage du tristement célèbre relooking hirsute de la dame Keri Russell, était une déception. Mais le contraire est vrai. La saison 2 était un chef-d’œuvre – aussi bon, sinon meilleur, que l’année de première année de la percée universitaire.

QUE REGARDER | Si vous avez le temps et l’envie, je vous encourage à revoir les 23 épisodes de la saison 2. Mais pour les besoins de cette session particulière du Binge Club, je vous assigne une poignée d’épisodes hors concours qui non seulement creusent dans les thèmes principaux de la la deuxième année du personnage principal (la séparation de ses parents, le push-and-pull avec Ben et, oui, la coupe de cheveux), mais met en évidence l’immense profondeur et la polyvalence de Russell en tant qu’actrice. (J’ai également ajouté une heure bonus – si vous avez le temps – qui a établi le spectacle comme un preneur de risques artistique qui n’a pas peur de repousser les limites de, ahem, l’espace et le temps.)

Les cinq épisodes, qui peuvent tous être diffusés gratuitement sur ABC.com, sont répertoriés ci-dessous. Regardez-les puis revenons ici * le jeudi 9 avril à midi HE:

1. «Sophomoric» (Saison 2, épisode 1) – REGARDER

2. «La liste» (saison 2, épisode 2) – REGARDER

3. «Histoire ancienne» (Saison 2, épisode 3) – REGARDER

4. «The Slump» (Saison 2, épisode 12) – REGARDER

5. «La plus grosse affaire qui soit» (Saison 2, épisode 23) – REGARDER

Veuillez également regarder ce qui suit MAIS SEULEMENT SI VOUS AVEZ DU TEMPS!

* «Aide pour le Lovelorn» (Saison 2, épisode 11) – REGARDER

* Le cinq dernières minutes de «The Aretha Theory» (Saison 2, épisode 21) – REGARDER

* La «réunion» de jeudi commencera par une ventilation de ce que j’ai glané de ces six épisodes +, suivi de ce que nous espérons être un débat animé (et civil!) Dans la section des commentaires. Préparez-vous à discuter, entre autres questions urgentes, du tournant de la romance de Felicity et Ben, de vos citations préférées de Meghan, du côté comique sombre de la série et de l’éclat du Dr Pavone d’Amy Aquino.

