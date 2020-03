Felissa Rose revient dans l’habitude de tuer dans Supernatural Slasher ‘A Nun’s Curse’ [Trailer]

Actrice de Sleepaway Camp Felissa Rose stars en tant que nonne mort-vivante dans le prochain film d’horreur La malédiction d’une nonneet Uncork’d Entertainment a lancé la bande-annonce cette semaine.

Tommy Faircloth a écrit et réalisé le film, sur DVD et Digital sur 12 mai.

Vous pouvez consulter la bande-annonce et l’art DVD ci-dessous.

Lors d’un week-end, un groupe d’amis est contraint de chercher refuge dans une prison abandonnée où une religieuse nommée sœur lundi avait été affectée. Pendant son séjour à la prison, sœur lundi était soupçonnée d’avoir tué des prisonniers qui purgeaient leur peine mais avant qu’elle ne puisse être interrogée, elle a disparu. Une fois à l’intérieur de la prison, ils apprendront la vérité terrifiante.

Damian Maffei (The Strangers: Prey at Night) joue également aux côtés Erika Edwards, Kristi Ray, Gunner Willis, Jason Vail, Ashley-Kae Luker, Michael James Daly et Sean Krumbholz.