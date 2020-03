Femme morte après avoir bu du vin mélangé à de la MDMA

Une Belge est décédée après avoir bu du vin contenant une très forte dose de MDMA.



Une soirée relaxante avec un verre de vin s’est avérée mortelle pour une femme belge en décembre après que la bouteille de vin – un Merlot-Cabernet Sauvignon 2016 de la marque néerlandaise Black & Bianco – a été trouvée liée au médicament de fête commun MDMA, ou Molly. L’homme de 41 ans anonyme de la ville de Puurs, près d’Anvers, s’est effondré après une seule gorgée. Des sources disent qu’elle a jeté la bouteille après cette gorgée fatidique parce qu’elle avait un goût étrange et amer mais qu’elle est tombée inconsciente plus tard. La femme a été transportée d’urgence à l’hôpital mais est décédée cinq jours plus tard; le rapport toxicologique a révélé qu’elle avait été exposée à une dose mortelle de la drogue illégale. Les responsables croient que les trafiquants de drogue ont trafiqué le vin.

Les vignerons néerlandais ont publié mercredi une déclaration sur leur site Internet déclarant qu’ils étaient “très choqués et très bouleversés” d’avoir appris la mort et ont exprimé leur sympathie à la famille de la victime. La société a également confirmé que le bouchon noir signature sur cette bouteille particulière avait été remplacé par un bouchon beige, preuve d’un produit compromis.

La sœur de la victime s’est entretenue avec le journal flamand Het Nieuwsblad et a déclaré que sa sœur était «à 100% contre la drogue».

De plus, Black & Bianco a déclaré ne pas être au courant de l’existence d’autres bouteilles qui auraient été falsifiées et a exhorté le public à contacter la police immédiatement s’il venait à découvrir des bouteilles d’aspect suspect qui semblaient avoir été modifiées.

[via CNN]

