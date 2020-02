«Femmes et hommes et vice versa» lance une nouvelle version étendue, «sans filtres» et payée en Mitele Plus

En juillet dernier, Mediaset España a lancé Mitele Plus, sa propre plateforme de paiement qui incluait initialement le contenu du groupe sans publicité, en plus de plusieurs émissions sportives. Par la suite, cela a intégré à son offre l’aperçu de différentes fictions turques et des espaces de production propre et des contenus exclusifs liés à leur réalité. De cette façon, Les abonnés de la même chose ont eu ces derniers mois des entretiens non publiés avec ceux expulsés de «GH VIP» et de «Discount time», et dans le cas de ce dernier, la réalité a diffusé en exclusivité sa chaîne de 24 heures dans l’univers du paiement. Eh bien, à cette offre, Mediaset intégrera du contenu exclusif d’un autre de ses formats de production propre depuis février.

Nagore Robles dans ‘Femmes et hommes et vice versa’

Mediaset Espagne a annoncé que depuis le lundi 10 février, “Femmes et hommes et vice versa” proposera une version “sans filtres” qui sera disponible uniquement dans Mitele Plus. De cette façon, les jeunes adeptes du format produit par BulldogTV Ils pourront voir ce qui se passe sur l’ensemble du programme s’ils paient par la plate-forme. En parallèle, Cette nouvelle version comprendra également des citations du début à la fin et sans aucun filtre, en plus d’autres contenus exclusifs au format qui ne seront pas diffusés ouverts à Cuatro. En bref, Mediaset a créé une version étendue, avec toutes sortes de contenus supplémentaires qui aideront le public à comprendre comment les différentes relations des tronistes et des prétendants de l’espace avancent.

Pourquoi parier sur “Femmes et hommes et vice versa” pour faire une version étendue dans l’univers “Plus?” C’est l’un des programmes de Mediaset Espagne qui fonctionne le mieux auprès du jeune public, dans les réseaux sociaux et Internet, le groupe peut vouloir profiter du récif de ce type de téléspectateur qui peut vouloir payer pour voir du contenu inédit de rencontres-émissions à intégrer en tant qu’abonné à la plateforme. En outre, C’est un type d’audience qui s’adapte en tant que consommateur d’autres contenus de la plateforme liés aux émissions de téléréalité de la chaîne; Il est donc logique de choisir «MyHyV» comme contenu pour ce pari.

Comment fonctionne la plateforme?

Pour l’instant, l’opération que Mitele Plus a est un vrai mystère et que la société ne voulait pas révéler de données d’abonné spécifiques de la même vue ou du nombre de vues exactes du contenu proposé. Les seules références que nous avons à ce sujet sont que le prix a augmenté à 3 euros par mois ou 30 par an (ce qui ne veut pas forcément dire que la plateforme fonctionne bien) et que l’engagement en contenu exclusif augmente. Contrairement à Atresplayer Premium, qui a décidé de placer ce pari sur la fiction nationale, Mediaset le fait avec des émissions de téléréalité et des émissions de rencontres, leurs genres qui fonctionnent le mieux.

