«Femmes et hommes et vice versa» revient aux matins de Cuatro après le naufrage de l’après-midi

«Femmes et hommes et vice versa» a réussi à générer sa propre marque après plusieurs années de diffusion sur Mediaset. Cependant, la continuité du programme était en danger à cause de son saut aux après-midi de Cuatro, car au cours de ces deux semaines d’émission, elle a obtenu des données autour de 2% et 3%, ce qui est pratiquement la moitié des frais J’ai enregistré le matin.

Nagore Robles, hôte de «Femmes et hommes et vice versa»

Vista est une descente exceptionnelle, Mediaset Espagne a décidé de reprogrammer «Femmes et hommes et vice versa» dans la bande du matin, comme FormulaTV a pu le confirmer. L’émission de rencontres revient du lundi 2 mars à sa place habituelle de 12h40 à 13h55 avec l’intention de retrouver ses fidèles et de signer à nouveau les données qui étaient aux alentours de 5% et 6%, parfois au-dessus de la chaîne.

La raison du pass de l’après-midi

Mediaset Espagne a tenté d’exploiter pleinement le récif de «L’île des tentations», même après sa fin. Par conséquent, «femmes et hommes et vivecersa» est arrivé dans l’après-midi avec l’excuse d’une série de promotions intitulée «Les tentations des femmes et des hommes et vice versa». L’expérience n’a pas réussi, car elle a déjà marqué le premier jour un pauvre 3,7%. Le lendemain, il est tombé à 2,4%, réaffirmant la malédiction de Four dans cette bande.

Malgré le peu de succès, une fois les spéciaux «MYHYV» terminés, la chaîne a décidé de garder le spectacle de rencontres dans cette bande. Le public de l’émission a suivi le cours de la semaine précédente, tombant même à 1,9% Mardi 25 février. Lundi, il revient le matin, donc les livraisons de «Le coquin» qui étaient diffusées à la place ils manquent de trou en l’absence de savoir si la chaîne l’envoie dans l’après-midi ou la laisse en attente.

.