«Femmes et hommes et vice versa» verrouille les tronistes et les prétendants dans une maison pour le coronavirus

La propagation rapide du coronavirus dans le monde perturbe complètement notre mode de vie. Les différents gouvernements de tous les pays prennent des mesures importantes pour tenter d’atténuer cette propagation rapide du soi-disant COVID-19. Dans notre pays, par exemple, où les 4 000 personnes infectées ont déjà été ajoutées, l’état d’alarme a été décrété et des mesures infiniment différentes ont été prises. En outre, Les citoyens ont été sollicités pour leur responsabilité et leur générosité, leur demandant de rester chez eux., qu’ils partent le moins possible et sont confinés pour éviter de propager davantage le coronavirus à travers le pays.

C’est précisément à cause de cela, Le programme Cuatro «Femmes et hommes et vice-versa» se transforme à partir du lundi 16 mars. Toñi Moreno, présentateur de l’émission de rencontres Bulldog TV, a été chargé d’annoncer à quoi ressemblera la nouvelle version du format après l’urgence sanitaire à travers le pays. “Dites-moi l’adresse du programme qui à partir de lundi, cela change absolument. Il est nécessaire de se conformer à la réglementation que le gouvernement établit en raison de la crise sanitaire et donc, à partir de lundi Nous aurons «La maison des tronistas» pour que vous puissiez cohabiter à l’intérieur“, a commencé la femme andalouse, confirmant que les participants de l’espace vont vivre enfermés, comme s’il s’agissait de” GH “. L’objectif? Les empêcher d’obtenir du COVID-19.

Toñi Moreno dans «Femmes et hommes et vice versa»

Tests Tronistas et prétendants

De cette façon, Álvaro, Rubén et Nerea pourront chacun choisir quatre prétendants pour emménager dans la même maison. Comme Moreno l’a expliqué, le danger d’une éventuelle contagion sera nul puisque “Nous allons tester tous ceux qui entrent dans la maison (…) il n’y aura aucun risque. Tout le monde dans cette maison sera en bonne santé et personne ne sortira. Il n’y aura aucune possibilité de contagion (…) vous pouvez vous connaître en profondeur, vous pouvez vous embrasser sans problème, avoir des relations si vous voulez … “. le programme tentera de faire suivre à sa jeune cible l’exemple des tronistes et des prétendants et de rester à la maison, dans ce cas, profiter de tout ce qui se passe dans cette nouvelle étape de «Femmes et hommes et vice versa» que l’espace commence après l’alerte sanitaire dont souffre l’Espagne.

Message de Toñi aux jeunes par COVID-19

Parallèlement à ce changement de format, Toñi Moreno a voulu parler davantage de COVID-19, mais cette fois pour envoyer un message fort à son jeune public. “Nous sommes en direct pour de nombreuses raisons, d’abord parce que notre public est essentiellement jeune et nous avons un message très direct à leur donner. Les gars qui nous voient tous les jours à la télévision ou sur les réseaux, il est très important que nous soyons tous très unis et pensons à nos aînés. Les cours ont été suspendus et ce n’est pas parce que nous sommes en vacances, vous le savez parfaitement parce que vous êtes très intelligent. Ils ont été suspendus pour que vous soyez chez vous et c’est pourquoi nous sommes là, pour vous distraire. Nous avons respecté toutes les mesures (…) de sécurité (…) et d’hygiène. Faites de même s’il vous plaît“Le présentateur a poursuivi.

“Il y aura du temps pour t’embrasser, pour embrasser ton collègue, il y aura du temps pour sortir et s’amuser. Le moment est venu de penser à nos grands-parents, à nos aînés, c’est la population qui a le plus besoin de nous maintenant. Si cela dépend de nous, qui sommes jeunes et forts, nous pouvons transmettre le virus, mais il y a des personnes âgées qui ont besoin de nous, qui ont besoin de nous pour être responsables. Pensez à vos grands-parents, à tout ce qu’ils ont fait pour nous. Restez chez vous, vous pouvez nous voir, profiter de nos parcelles (…) nous allons vous faire passer un bon moment. Nous allons passer tout cela ensemble, nous devons cette responsabilité à nos aînés. À partir d’un programme jeune, que les jeunes aiment, nous allons le faire ensemble. Et beaucoup d’encouragement à tous, car des jours très difficiles arrivent. ”

