«Fenêtre arrière»: un mystère de meurtre classique et une exploration de l’isolement étrangement intemporelle

C’est un moment étrange d’être en vie en ce moment.

Les remarques sur l’état supposé du «délabrement» du monde à un moment donné semblent souvent hyperboliques, car les choses ont tendance à être avec des gens qui grandissent à l’ère numérique qui nous permet d’accéder à la culture, aux nouvelles et aux événements qui se produisent partout dans le monde. Mais avec la pandémie de COVID-19 qui remodèle le monde qui nous entoure, ces déclarations hyperboliques deviennent des termes familiers, les gens (de préférence) restant à l’intérieur dans le but de vaincre la situation dans laquelle nous nous trouvons.

Comme prévu, le monde du streaming est passé au premier plan du divertissement à la suite des fermetures de théâtres nationaux (à moins que vous ne souhaitiez vous aventurer pour une fonctionnalité de drive-in) et les services de streaming ont fait leur part pour ramasser et promouvoir les différentes exclusivités pour les personnes coincées à la maison à regarder. Hulu, dans une tentative de se vendre aux téléspectateurs anciens et nouveaux, a diversifié son contenu avec des émissions populaires comme Rick et Morty et South Park tout en saisissant certaines des dernières versions pour arriver sur le marché, comme Portrait of a Lady on Fire et Booksmart.

C’était lors d’une journée régulière de surf pour moi lorsque je suis tombé sur un ajout surprenant de Hulu qui a attiré mon attention: Alfred HitchcockLe thriller mystérieux du meurtre emblématique, Fenêtre arrière, disponible avec un abonnement Starz. Étant un classique et n’ayant évidemment pas le choix d’aller au théâtre, je me suis dit que ce serait une belle occasion de regarder enfin et de voir de quoi il s’agissait. Un mystère de meurtre impliquant un homme résolvant un meurtre dans le confort de sa propre maison? Cela semblait tout à fait approprié compte tenu de la situation.

Il s’avère que c’était beaucoup plus approprié que je ne l’avais prévu.

Spoilers avant pour la lunette arrière.

Rear Window, sorti en 1954, est devenu l’un des films les plus acclamés d’Alfred Hitchcock, devenant un classique intemporel avec son mystère sinueux se dévoilant si méticuleusement et sans trop de peluches à garnir. James StewartLa solide performance de plomb de notre principal protagoniste paralysé, L.B. Jeffries, confiné dans son appartement après un accident pendant son travail de photographe, met le public à la place de Jeff, liant notre visionnage de l’histoire du film à sa tendance voyeuriste à observer ses voisins à travers sa fenêtre ouverte. Il peut ne pas ressentir de frissons sexuels, mais cela insuffle encore une secousse de vie dans sa routine banale de simplement s’asseoir. Il est tout autant un observateur que le public, ce qui lui a permis de tisser des liens plus étroits qui ont aidé le film à vieillir comme un bon vin pendant plus d’un demi-siècle.

La fenêtre arrière parvient à accomplir beaucoup de choses, même si elle ne se déroule que dans un seul endroit étoffé, c’est-à-dire l’appartement étouffant de Jeff, en donnant au public un regard réaliste sur les différents appartements que Jeff espionne avec l’utilisation de ses jumelles et de son appareil photo. On a beaucoup parlé du «regard masculin» exposé avec les tendances curieuses de Jeff, mais la lunette arrière va au-delà de la lutte contre Jeff, et finalement de notre propre voyeurisme lorsque nous essayons de jeter un œil dans la vie d’étrangers et d’amis derrière des portes closes.

Les humains sont des créatures naturellement curieuses, observant la vie autour d’eux et cherchant quoi que ce soit à distance pour attirer notre attention. Il n’est pas étonnant que de véritables histoires de crime, telles que la récente sensation de Netflix, Tiger King, nous fascinent en tant que téléspectateurs qui regardent un monde différent et parfois incroyable dans le but d’atteindre un certain objectif en chacun de nous. Jeff est l’incarnation de ce concept dans la fenêtre arrière, creusant dans la vie personnelle des gens par simple ennui et tombant par hasard sur un meurtre caché.

Mais c’est exactement ce qui arrive aux gens qui se sentent isolés, non? Lorsqu’une personne est essentiellement coupée de la majorité du monde extérieur sans que ce soit son choix, il n’y a qu’autant de façons de passer son temps dans l’isolement. L’isolement nous pousse à nous intéresser à l’inattendu, avec nos luxes de vie habituels temporairement hors d’usage. Le cas de Jeff est un exemple de l’effet de l’isolement sur l’esprit humain, avec une longue expérience à la maison de Jeff conduisant à un conflit avec sa petite amie mondaine, Lisa Fremont, au sujet de son insécurité en tant que conjoint aimant avec elle.

Cet isolement pousse Jeff au point d’espionner ses voisins, de remplacer ou peut-être même de bloquer ses insécurités en se prélassant dans la vie des autres, donnant même à certains voisins leurs propres surnoms, comme Miss Torso et Miss Lonelyhearts. Bien qu’il ne les connaisse pas, Jeff forme un étrange lien lointain avec ces gens sans méfiance, prenant souvent le temps de les observer même lorsque Lisa et son infirmière, Stella, discutent avec lui. Un désir inné d’intimité? Il a peut-être Lisa, mais sa vie à sensations fortes en tant que photographe est difficile pour toute action.

Par conséquent, attraper ce qui semble être un meurtre dans l’un des appartements en face du sien donne à Jeff l’étincelle de vie dont il avait envie en étant assis dans son appartement. Il ne bouge peut-être pas beaucoup, mais ses capacités d’observation aiguisées en tant que photographe l’aident à déduire des miettes de pain d’un crime qui aurait pu être facilement résolu s’il avait décidé de s’occuper de ses propres affaires. Mais l’isolement a conduit Jeff à vivre sa vie de casse-cou habituel dans le confort de son appartement. Il n’en avait pas besoin et il se serait penché à un niveau inférieur sur l’échelle de moralité pour le faire, mais Jeff, étant humain, ne pouvait tout simplement pas s’en empêcher.

Le cadrage «film-esque» de Hitchcock de la lunette arrière tourne cette notion vers nous-mêmes, reflétant nos propres désirs pour quelque chose de potentiellement dangereux. En tant que membres du public, nous sommes susceptibles de projeter une partie de nous-mêmes dans le récit, en nous demandant à haute voix comment nous, en tant qu’individus, aborderions la situation. Nous faisons la même chose en dehors du théâtre, observant nonchalamment notre environnement et espérant secrètement quelque chose d’inattendu. Sinon, pourquoi attirer notre attention sur une voiture en flammes sur le bord de la route alors qu’elle n’est probablement pas directement liée à notre vie?

Rear Window avait déjà fait valoir son point de vue sur les humains en tant que voyeurs naturels de la vie autour de nous, mais en 2020, le film a en quelque sorte réussi à maintenir une pertinence encore plus forte grâce aux événements qui secouent notre monde en ce moment. Des millions de personnes dans le monde sont maintenant dans la même position que Jeff, assis dans les confins de leur maison tout en rêvant aux divers luxes de la vie auparavant tenus pour acquis, comme marcher dehors et même simplement serrer la main de quelqu’un.

L’isolement fait désormais partie de la norme, même s’intègre avec force dans la vie de certaines personnes à travers le monde et les résultats sont pour le moins fascinants. Alors que tout un groupe de personnes insistent pour vivre une vie comme si rien ne s’était passé, l’isolement a également inspiré des moyens créatifs pour que les gens restent connectés les uns aux autres. Vous avez probablement vu la vidéo virale de personnes en Italie chantant depuis le balcon de leurs appartements dans le but de remonter le moral ou la vidéo de voisins de l’appartement jouant à un jeu de tennis à haut risque depuis leurs fenêtres respectives.

Des situations comme celles-ci ne sont que quelques-unes des nombreuses manières différentes que les personnes isolées ont prises pour faire quelque chose de leur vie pour le moment, et bien que la situation ne soit pas aussi grave avec Jeff se cassant la jambe, il est intéressant de noter à quel point La fenêtre arrière est liée à la vie que nous vivons actuellement. Jeff trouve un moyen de garder une connexion avec le monde extérieur grâce à l’observation et en 2020, nous utilisons une tactique similaire avec la façon dont nous communiquons maintenant, que ce soit par SMS, par appel, par chat vidéo ou simplement par un regard décontracté sur les réseaux sociaux.

Comme Jeff, nous sommes dans un état de méditation au lieu d’avancer activement, donc notre manière de rester connecté implique notre propre observation du monde qui nous entoure. Il n’est pas encouragé de conduire et d’aller à des fêtes, nous observons donc ceux qui défient les règles et font la fête (et peut-être aussi les jugent sévèrement, selon votre position). Peut-être que nous regardons des vidéos YouTube de nos créateurs préférés s’adaptant à la situation actuelle. Peut-être que nous regardons même un thriller classique d’Hitchcock sur un homme faisant exactement la même chose que nous sommes en ce moment.

Bien que l’idée de l’observation moderne conserve sa pertinence indépendamment de la pandémie avec l’existence même d’Internet, elle se sent un peu plus près de chez soi compte tenu des circonstances. Essentiellement, la fenêtre arrière est l’un des meilleurs exemples d’un «film d’isolement», utilisant un espace limité et étouffant pour améliorer le récit et commenter un aspect de l’isolement en ce qui concerne l’humanité. La fenêtre arrière utilise l’isolement pour faire un point sur la relation entre les humains et les cerceaux que nous allons franchir afin de maintenir cette connexion, ironiquement de la même manière que la pandémie de coronavirus nous teste actuellement.

Il peut sembler un peu déprimant de parler de la pandémie avec autant de détails, mais je le mentionne pour souligner comment même les situations les plus graves peuvent se terminer pacifiquement. À l’épilogue de Rear Window, la fin ne vient pas avec Jeff errant joyeusement dans la ville. Son combat avec Thorwald le laisse dans un état sans doute pire qu’avant, mais il dort avec le sourire aux lèvres, sachant qu’il a résolu un crime; c’est presque le reflet de son environnement alors que ses voisins continuent de vivre leur vie en conséquence, certains étant encore plus heureux des nouveaux développements.

Cette fin est encourageante, ce qui implique que les connexions peuvent rester même lorsque vous êtes enfermé dans votre maison. Jeff est toujours paralysé, mais sa connexion avec Lisa, Stella et le monde extérieur reste forte. Et s’il a pu maintenir cela au milieu des années 50, cela ne devrait pas être un problème de l’essayer en 2020. L’isolement peut être une vraie douleur, mais il est important de maintenir nos liens solides et sains sans prendre de décisions stupides. face à la pandémie. La lunette arrière le savait à l’époque et c’est quelque chose que nous devons tous considérer en ce moment.

On pourrait même dire que Rear Window est l’ultime film de distanciation sociale.