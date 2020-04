– Ferdinando Valencia a révélé quelles célébrités l’ont aidé avec Dante

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

La vie de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman radicalement changé il y a un an et avec l’arrivée de ses jumeaux, Dante y Tadeo, qui ont rempli leur maison de joie.

Cependant, le bonheur des nouveaux parents a été éclipsé par le diagnostic de méningite de l’un de leurs bébés, Dante, déclenchant ainsi une grande souffrance qui a duré plusieurs mois, jusqu’au moment où le petit n’a plus résisté. et est décédé des complications de sa maladie.

Au cours de ce douloureux processus, les célébrités ont reçu le soutien de plusieurs collègues du monde du divertissement, qui n’ont pas hésité à se mettre à la disposition de leur famille et lui ont offert toutes sortes d’aide pour rendre la boisson amère plus supportable.

Ce geste à ce jour continue d’émouvoir l’acteur, à tel point qu’une boule dans la gorge quand il s’en souvient, et pour laquelle il en est profondément reconnaissant.

Dans une récente interview accordée à l’émission de télévision mexicaine “Confesiones”, dirigée par le journaliste Aurora Valley, l’acteur de 37 ans a ouvert son cœur pour parler de sa vie et de sa carrière d’une manière totalement ouverte.

Au cours de l’entretien, le Mexicain a évoqué la situation difficile qu’il a vécue pendant les mois où son fils est resté à l’hôpital et a pris le temps de remercier publiquement chacune des personnes qui n’hésitaient pas à faire preuve de solidarité avec lui et son partenaire. .

«Dans ces moments, la seule qualité qui, selon moi, nous rend précieux dans cette vie s’appelle l’empathie. J’aime le décrire comme la capacité de ressentir la douleur des autres “, a déclaré le protagoniste des feuilletons sur ce qu’il pourrait vivre de la part de ses pairs à ces moments-là.

Le célèbre a révélé que la facture de l’hôpital s’élevait à des millions, mettant sa famille dans une situation très vulnérable, ce qui lui faisait craindre: «Nous étions très mauvais, à tous égards, le compte général, du début à la La fin du processus a dépassé les sept millions et la peur de sentir que vous n’aurez pas comment vous défendre de la vie ».

Sans réfléchir ni demander, c’est à ce moment que le natif de Colima a commencé à ressentir le refuge de ses amis, qui, sans hésitation, ont commencé à offrir leur aide.

“Je vais donner des noms, pardonnez-moi mais je pense que je dois le dire car je ne trouverai jamais un moyen de vous remercier. Il y a des gens comme Galilée (Montijo) qui nous a fait un dépôt irrationnel. Andrea Legarreta, des gens qui étaient là pour nous donner un coup de main. Tout ce qu’ils m’ont fait au-delà de cela, spirituellement à ce moment-là, cela a pris un sens plus fort que tout “, a déclaré l’artiste aux yeux larmoyants.

Les noms ont continué à sortir de la bouche de l’acteur et il a continué à désigner des collègues artistes et athlètes qui ont exprimé leur solidarité avec la situation.

«Cannelle (Alvarez) m’a essentiellement parlé et m’a dit: «Que dois-je faire? Je suis en charge “, je ne l’ai pas acceptée, parce que je ne voulais pas que ce soit comme ça non plus. Jaime Camil Il a parlé et a dit: “De quoi avez-vous besoin? Un avion, quelque chose, quoi?”, Je n’ai pas accepté. Il y avait beaucoup de gens, j’ai tous les noms ici, je pourrais prononcer tous les noms car la liste est infinie, mais je vous le dis de tout cœur: merci d’être les humains que vous êtes, merci à toutes les personnes qui m’ont aidé, c’était sympa , bien sûr, oui, Sebastián Rulli, Angelique Boyer“Il a affirmé.

Le journaliste lui a dit: “Les bons sont plus”, ce à quoi Ferdinando a répondu: “Oui, les bons sont plus, j’aime penser comme ça, la mauvaise, c’est que nous payons beaucoup pour quelques-uns”.

