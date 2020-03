Fermeture de certains centres de service client Disney + en raison d’un coronavirus

Disney + sera lancé le mardi 24 mars au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse.

Bien que la plupart des utilisateurs ne devraient pas avoir de problème avec le lancement, il y a forcément des problèmes, en particulier avec autant de personnes censées utiliser Disney + car elles sont à la maison.

Cependant, Disney a annoncé via les réseaux sociaux que les utilisateurs pourraient avoir des difficultés à les contacter:

En raison de l’impact de COVID-19, nous avons dû fermer certains de nos centres de service client Disney + et nous nous attendons à des délais d’attente plus longs que la normale pour l’assistance par chat / téléphone en direct cette semaine. Pour obtenir des réponses aux questions courantes et des conseils pour naviguer dans Disney +, consultez notre centre d’aide:

Lors du lancement de Disney + aux États-Unis, les centres de service client avaient du mal à gérer tous les problèmes rencontrés par les utilisateurs. Bien que la majorité d’entre eux aient été causés par des utilisateurs oubliant leurs noms d’utilisateur et mots de passe.

Donc, si vous avez un problème, veuillez prendre en compte la situation actuelle.

