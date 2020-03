Fermeture des boîtes de nuit, bars et restaurants de New York en réponse au coronavirus

NYC étend ses mesures.



Après avoir annoncé son intention de fermer toutes les écoles publiques, la ville de New York mettra également en place de nouvelles mesures qui restreindront tous les restaurants à fonctionner strictement à emporter et à livrer tandis que tous les bars qui ne servent pas de nourriture doivent fermer complètement.

Le maire de New York, Bil de Blasio, a révélé qu’il signera le décret exécutif en vigueur lundi pour la fermeture temporaire des discothèques, des cinémas et des grandes salles. L’arrêté entrera en vigueur le mardi 17 mars à 9 h.

“Ce n’est pas une décision que je prends à la légère. Ces lieux font partie du cœur et de l’âme de notre ville”, a déclaré de Blasio à propos de la nouvelle décision. “Ils font partie de ce que signifie être un New Yorkais. Mais notre ville est confrontée à une menace sans précédent, et nous devons répondre avec une mentalité de guerre”, a déclaré le maire dans un tweet dimanche soir.

Ces nouvelles précautions sont prises pour encourager la distanciation sociale entre les citoyens alors que la mesure devient critique pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus. Malgré une inquiétude croissante, les médias sociaux ont montré que beaucoup ne parviennent pas à éviter les sorties inutiles et les grands rassemblements, se mettant ainsi en danger les autres.

“Nos vies changent toutes d’une manière qui était inimaginable il y a à peine une semaine”, explique de Blasio. “Nous prenons une série de mesures que nous n’aurions jamais prises autrement dans le but de sauver la vie de nos proches et de nos voisins. Il est maintenant temps de franchir une nouvelle étape radicale.”

.