Fermeture des écoles publiques de New York en réponse à la pandémie de coronavirus

Les écoles publiques de NYC fermeront leurs portes.



Le Gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé que les écoles publiques de la ville de New York fermeraient cette semaine pour encourager des politiques de distance sociale plus strictes afin d’atténuer la propagation du coronavirus dans l’État.

Par Cuomo, la ville a 24 heures pour élaborer un plan qui met en place des mesures qui répondent aux besoins des enfants qui dépendent du système des écoles publiques pour leurs repas. Ce plan comprend la mise en œuvre de «repas à emporter» où les élèves pourront aller à l’école et prendre un repas, mais ne seront pas autorisés à rester à l’école. Cela durera cinq jours sur une période “transitoire”. En plus des écoles publiques de New York, Long Island et le comté de Westchester seront touchés par ces fermetures.

Selon le maire Bill de Blasio, les écoles resteront fermées au moins jusqu’au 20 avril ou pendant le reste de l’année scolaire. L’apprentissage à distance entrera en vigueur le 23 mars.

Le système des écoles publiques de New York est le plus important des États-Unis avec plus de 1 800 écoles et 1,1 million d’élèves qui devraient être touchés par ces nouvelles mesures.

“Pour dire le moins, c’est un moment très troublant, un moment où je suis juste affolé de devoir prendre cette mesure”, a déclaré de Blasio. “Mais je suis devenu convaincu au cours de la journée qu’il n’y avait pas d’autre choix.”

