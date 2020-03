Fermeture des hôtels et casinos de Las Vegas

▲ À un passage pour piétons sur Tropicana Avenue et Las Vegas Boulevard, dans cette ville du Nevada.Photo .

.

Journal La Jornada

Mercredi 18 mars 2020, p. 8

Les anges. Machines à sous fermées, tables de poker vides – Plusieurs casinos et hôtels géants de Las Vegas ont fermé leurs portes hier pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Mais dans ce pari radical, ceux qui portent le poids sont les milliers de travailleurs qui restent dans la rue.

Le premier décès de Covid-19 au Nevada a été signalé lundi dans le comté de Clark, qui englobe le Strip de Las Vegas, la rue des gigantesques et éblouissants hôtels-casinos de la capitale des jeux d’argent.

Les autorités américaines ont recommandé que les événements de masse, d’abord avec plus de 50 et maintenant avec 10 personnes, soient suspendus ou annulés, alors MGM Resorts a annoncé dimanche qu’il suspendrait toutes ses opérations jusqu’à nouvel ordre.

Nous fermerons toutes nos propriétés à Las Vegas à partir du mardi 17 mars pour le bien de nos employés, invités et communautés, a déclaré Jim Murren, président de MGM Resorts, dans un communiqué. Il a ajouté que la société a l’intention de rouvrir l’installation dès qu’elle sera sûre.

MGM Resorts contrôle un tiers des trente hôtels qui ornent le Strip de Las Vegas bien éclairé, ainsi que des lieux d’hébergement et de jeux célèbres tels que le Bellagio, où le film The Great Scam a été tourné; le MGM Grand, où se tient le Latin Grammy. Aussi Mandalay Bay, New York-New York, The Mirage et Luxor.

Les vidéos sur les réseaux sociaux montraient des casinos vides qui normalement, peu importe l’heure ou le jour, avaient toujours du mouvement.

Wynn Resorts, un autre groupe hôtelier, suspendra également ses activités à partir de mardi, tandis que Sands and Caesars restera ouvert avec certaines restrictions, selon les médias locaux.

Le Nevada a fermé des écoles, ainsi que des musées, des stades sportifs et des lieux de divertissement. À Las Vegas, le projet de la NFL sera sans public et Cinemacon, la grande convention des propriétaires de salles de cinéma, a été annulée. Le spectacle de David Copperfield et le Cirque du Soleil abaisseront également le rideau.

Et dans cette quarantaine collective, ceux qui souffrent le plus sont les milliers de personnes qui perdent leur emploi. L’industrie du jeu emploie 1,8 million de personnes aux États-Unis et réalise un chiffre d’affaires de plus de 260 milliards de dollars.

L’Union culinaire, qui compte plus de 60 000 membres, a déclaré qu’elle négocie pour que tous les travailleurs, qu’ils aient ou non un contrat syndical, reçoivent un salaire pendant la fermeture de l’entreprise.

Dans une lettre aux employés de MGM, divulguée par le Las Vegas Review-Journal, Murren a noté que les employés à temps plein qui sont mis à pied ou mis à pied recevront deux semaines de salaire à compter de leur dernier jour de travail et conserveront leurs avantages sociaux. assurance maladie jusqu’au 30 juin. Nous regrettons profondément la pression que cela va exercer sur les familles et nous ferons tout notre possible pour l’atténuer, a-t-il déclaré dans la lettre.

Le Review-Journal a également signalé des licenciements dans les hôtels Caesars, qui n’ont pas répondu aux appels de l’..

Je quitte le travail maintenant, on a l’impression que je ne reviendrai plus, exprimé dans une vidéo sur Instagram Marie Rhodes, une employée de l’un de ces casinos, licenciée jusqu’à nouvel ordre: 21 ans dans cet endroit, je sais que je reviendrai. J’ai parlé avec des collègues qui n’ont pas d’épargne, rien … Je ne sais pas ce qu’ils vont faire, car on ne sait pas combien de temps cette merde va durer. J’ai mal au coeur.

.