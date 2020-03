– Fernanda Castillo tombe amoureuse de ces photos sexy en noir et blanc

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Fernanda Castillo, dans un récent post sur son profil Instagram, a dévoilé sa beauté.

L’actrice de 38 ans a montré qu’elle était meilleure que jamais et que cette mise en quarantaine avait été très utile pour renouer avec elle et son corps.

Sa publication se composait de cinq instantanés en noir et blanc, l’arrière-plan était une immense fenêtre, qui permettait à la lumière d’entrer et d’atteindre l’objectif de cette prise de vue à domicile.

Fernanda portait des leggings noirs, un soutien-gorge du même ton et a commencé à effectuer certaines poses de ballet, une discipline qu’elle pratique dès l’âge de 4 ans.

Avec quelques étirements, il a exposé son abdomen tonique. Les ombres ont fait un travail spectaculaire, car elles ont mis en évidence la belle anatomie de celle née à Sonora, au Mexique.

“Aujourd’hui, nous devons rester à l’intérieur et chercher à l’intérieur les moyens infinis que nous devons créer, aider, grandir et être meilleurs quand nous pouvons nous voir à nouveau à l’extérieur”, lit le bas de page de sa publication.

Bien que l’isolement n’ait été facile pour personne, l’actrice a mentionné dans sa description que cette période d’absence devrait être un tournant pour s’améliorer en tant qu’êtres humains, rechercher le bien et cesser de se concentrer sur des choses qui, à la fin de la journée, ne sont pas important.

Le temps seul, pour de nombreuses célébrités, a été réparateur, elles ont pu se concentrer, analyser, se mettre au défi de se comprendre sur quatre murs. Fernanda est l’une de ces stars qui relève le défi de vivre avec elle 24 heures sur 24 sans scène et sans studio d’enregistrement.

Il est évident que Castillo profite de ce temps et n’hésite pas à encourager ses adeptes.

“Il est extrêmement important de faire comprendre aux gens du monde entier que le meilleur remède que nous avons pour faire face à cette pandémie est de s’aimer et de rester à la maison. Merci, Fer, pour ton beau message (…) »,« C’est vrai, ça nous aide à réfléchir. Dieu nous donne une leçon pour nous rapprocher de lui. “” Et le monde s’est arrêté. C’est une grande leçon de vie que Dieu nous donne pour apprendre à reconnaître les erreurs (…) », lisent les commentaires.

Photo: Instagram / @ fernandacga

Ce n’est pas la première publication que Fernanda a faite concernant la quarantaine.

Il y a cinq jours, il a également publié une jolie carte postale en couleur où il peut être vu sans une goutte de maquillage et dans une tenue assez confortable mais révélatrice, pour ce décolleté qui laissait entendre qu’il ne portait pas de soutien-gorge.

«Aujourd’hui, notre attitude fait la différence, notre attitude et le fait de rester à la maison. Si vous le pouvez, veuillez RESTER À LA MAISON. Prends soin de toi et prends soin de moi », lit au pied de son image.

Dans cette mise à jour, beaucoup de ses amis ont réagi à sa beauté, et bien qu’il y ait également eu des commentaires en faveur de l’initiative de rester à la maison, il n’y en avait pas autant que dans le récent post.

Sans aucun doute, les jours ont passé et peu à peu les gens ont donné l’importance que mérite ce problème de santé. Il y a quelques jours, certains ont pris des précautions et aujourd’hui, de plus en plus de gens comprennent qu’ils doivent prendre soin d’eux-mêmes et des autres.

Fernanda est l’exemple clair que la sensibilisation en ces temps de pandémie est importante, elle a utilisé sa renommée et ses réseaux sociaux pour envoyer des messages qui, évidemment, ont eu un grand impact.

Biensûr que, Erik hayser Il a également rejoint ce mouvement, et ensemble ils mettent en quarantaine.

María Fernanda Castillo GarcíaLe vrai nom de l’interprète mexicain, elle a publié une photo à côté de son partenaire alors que les contagions venaient de commencer au Mexique.

À cette occasion, il a également envoyé un message puissant à ses plus de 5 millions d’adeptes leur demandant de les sensibiliser.

Si quelqu’un ne se lasse pas de faire entendre sa voix, c’est Fernanda qui, à ce jour, est toujours à la maison pour prendre soin d’elle, de sa famille et de son entourage.

