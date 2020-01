Fernando Colunga révèle la raison pour laquelle il ne s’est pas marié | Instagram

Fernando Colunga Olivares Mieux connu que Fernando Colunga est un acteur mexicain du cinéma et de la télévision, il a récemment expliqué pourquoi il ne s’était pas marié.

Pendant des années, Colunga a figuré comme l’un des acteurs les plus demandés les feuilletons Pour faire le cœur du protagoniste, à ce jour, il continue d’être l’une des stars de Televisa.

Fernando a toujours gardé le calme sa vie privée ainsi que sa vie avec ses partenaires sentimentaux, il s’est donc prêté à plusieurs rumeurs pendant un certain temps pour être quelqu’un de si hermétique.

Cela peut vous intéresser: c’est officiel, Apu quitte les Simpsons, le doubleur s’est retiré en raison de critiques

Il est entendu qu’en tant que célébrité, tout le monde veut connaître les détails de la vie publique et privée de l’artiste, il y a ceux qui partagent volontiers chaque détail de sa vie mais il y en a d’autres, comme le cas de l’acteur qui préfère être dans le anonymat.

Cependant lors d’une interview dans le programme Nuit de lumière, De la République dominicaine, l’acteur a décidé de partager quelque chose de sa vie avec le public qui l’accompagnait la nuit.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

“ Je ne parle pas (de leurs partenaires) pas parce que je dois garder un mystère, je ne parle pas parce que c’est une question de chevalerie, et la magie qui se vit entre deux personnes est entre deux personnes, et cela ne me fait pas plus ou moins acteur. “

Colunga mentionne que a eu des problèmes avec des gens qui voulaient obtenir des informations de lui d’une manière insistante et même avec du chantage et au début c’était, cependant, comme ces menaces devenaient plus célèbres, elles étaient de moins en moins, au point où les mêmes médias respectent une partie de leur vie privée, bien qu’il y ait toujours l’intention d’en savoir plus.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

“Je ne crains pas (le mariage), c’est un gros engagement. Je viens d’une famille où j’ai cet exemple, c’est aussi une partie que j’ai claire. Je sais que c’est un engagement, je suis un peuple d’engagement, c’est ce que compliqué de tout, mais je suis aussi un peuple qui n’a pas un caractère facile. “

Tout résume son personnage, qui allait penser que l’acteur bien qu’il soit un Adonis dans les feuilletons, cela aurait vraiment un caractère compliqué.

Lire aussi: Vidéo David Zepeda embrasse une femme mariée en direct

.