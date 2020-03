Ferré, candidat sauvé de la nomination

Dans la nuit du mardi 3 mars, ‘Survivors’ a vécu un nouveau gala de ‘Survivors: Nobody’s Land’ avec Carlos Sobera devant. Pour la deuxième fois de l’édition, les quatre nominés ont subi la cérémonie de salut, deux jours après que les noms des deux nouveaux expulsés après que Vicky Larraz et Yiya soient connus. Finalement, Ferre était le concurrent sauvé, ce qui a laissé le reste des nominés sur la corde raide.

Lara Álvarez accompagne un Ferre excité après avoir connu son salut dans ‘Survivors 2020’

Avec Antonio Pavón, Bea Retamal et Rocío Flores, le candidat a été placé sous les masques des dieux avec lesquels le programme annonce le salut dans cette édition. Un mécanicien dans lequel Ferre était dans un duel avec Flores après l’élimination de Pavón et Retamal, avant que les deux étaient très nerveux. “Qu’est-ce que cela signifierait pour vous sauver?”, A déclaré Lara Álvarez au candidat. “Pour moi, beaucoup, car c’est mon rêve”, a admis un Ferre excité et nerveux.

Le présentateur a lancé le même problème à Flores, qui a déclaré que sauver signifierait «tout». “Autant se battre, s’abandonner?”, S’est interrogé Alvarez, qui a reçu l’assentiment véhément de Rocío, avant d’annoncer le nom du candidat resté nominé. “Merci beaucoup. Je ne m’y attendais pas du tout”, a confié Ferre, après avoir eu un saut euphorique de joie qui a fait place à l’émotion., au point qu’il allait fondre en larmes.

“La foi est la dernière chose perdue”

“Je pense qu’il le veut vraiment et le mérite”Albert Álvarez a déclaré sur le plateau, avec lequel Antonio David Flores, le père de Rocío, était d’accord. “C’est un grand candidat et, surtout, un grand compagnon”, a salué Flores, avant d’assurer que “la foi est la dernière chose perdue” face au possible salut de sa fille lors du gala du jeudi 5 mars. Dans ce document, sur les trois nominés, un seul sera sauvé et évitera de mettre fin à Vicky et Yiya, d’abord expulsés. Une fois avec eux, la réalité ouvrira le vote du public pour l’élimination définitive du concours d’un des quatre candidats.

