Ferre, participant de «Super Shore 3», onzième candidat confirmé

La nouvelle édition de «Survivors» continue d’ajouter des visages familiers qui ont osé se joindre à l’aventure soulevée par Mediaset Espagne et BulldogTV. Et c’est que le compte à rebours du lancement de la réalité présenté par Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez, Carlos Sobera et Jordi González a commencé. Une fois les premières éditions de «L’île des tentations» et «Le temps de la remise» terminées; Telecinco, Cuatro et Mitele Plus diffuseront l’émission de téléréalité qui a lieu au Honduras.

Ferre (en maillot de bain) est l’un des concurrents de ‘Super Shore 3’MTV

Nagore Robles, présentatrice de «Femmes et hommes et vice versa», a été chargée de donner le onzième nom confirmé de cette édition. Il l’a fait précisément dans le show-dating produit par la même usine que «Survivors». Le visage confirmé dans l’espace a été celui de Ferré, qui a participé à la troisième édition de «Super Shore», l’émission de téléréalité controversée diffusée sur MTV dans le monde entier. Ce jeune homme de Huelva a atterri en Italie pour faire partie de l’espace et il l’a fait marcher très fort car rapidement est devenu l’un des visages les plus controversés dans le programme pour vos commentaires.

Ils l’appellent “Le Roi de Lepe” et Voyant son chemin à travers «Super Shore», il est indéniable qu’il aime son physique puisque ses commentaires sur ses cheveux et ses muscles étaient constants. Comment allez-vous vivre dans ‘Survivors’ sans pouvoir vous coiffer et sans avoir de gym à proximité? Il est clair que ce sera l’un de ses grands défis dans le format BulldogTV auquel il semble qu’il ne rencontrera aucun visage de la réalité à laquelle il a participé. Il convient de noter que Ferre a partagé l’édition avec Elettra Lamborghini, Isaac Torres, Luis Caballero ou Víctor Ortiz, parmi tant d’autres.

Nouveau nom dans la liste

Il s’agit d’un nouveau participant qui rejoint la liste des confirmés désormais par producteur et chaîne. Parmi eux, nous trouvons à celui qui était un tronista de «Femmes et hommes et vice versa» Albert Barranco; à la fille d’Antonio David Flores et de Rocío Carrasco, Rocío Flores; au vainqueur de «Big Brother 17» Bea Retamal; à l’ex de Gianmarco Onestini, Ivana Icardi; à la chanteuse Nyno Vargas; à la célèbre artiste Vicky Larraz; au collaborateur de «Viva la vida» José Antonio Avilés; le vainqueur de «GH Revolution» Hugo Sierra; au fils de Pepe Navarro et Ivonne Reyes, Alejandro Reyes et Jorge Pérez, considérés comme “les plus beaux gardes civils d’Espagne”“.

.