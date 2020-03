Festival du film Éditions à domicile pour TCM Classic, Found Footage – / Film

Les festivals de cinéma sont depuis longtemps un lieu où les cinéphiles peuvent se rassembler et partager leur amour du cinéma ensemble, souvent dans un théâtre chic où une star de cinéma peut faire son apparition. Mais la pandémie de coronavirus (COVID-19) a pratiquement interrompu la saison des festivals de cinéma, et beaucoup ont été forcés de reporter ou d’annuler complètement pour freiner la propagation du virus. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas célébrer le cinéma dans le confort de nos canapés.

Le TCM Classic Film Festival et Le Festival des images trouvées organisent des éditions spéciales à domicile de leurs festivals pour les fans de films classiques et de découvertes VHS bizarres, respectivement. Voici comment vous pouvez participer à ces festivals de cinéma à domicile.

TCM Classic Film Festival

Le TCM Classic Film Festival annuel se déroule généralement au cœur d’Hollywood, mais maintenant TCM et l’hôte Ben Mankiewicz vous apportent Hollywood. Le TCM Classic Film Festival: Special Home Edition est une célébration en direct des films classiques de TCM et des «moments de la dernière décennie que les fans peuvent apprécier dans le confort de leur foyer».

Le programme de quatre jours du festival comprendra des projections de son catalogue de films classiques comme A Star is Born, Metropolis, The Seventh Seal, A Hard Day’s Night, North By Northwest, Some Like It Hot, Network, Casablanca, et bien d’autres encore. sous forme de séquences de festivals passés, d’entretiens avec des invités spéciaux et d’événements à suivre en direct et en ligne.

Curieusement, cette édition à domicile semble appropriée pour le TCM Classic Film Festival – nous avons tous des souvenirs d’activer TCM tard dans la nuit et de «découvrir» un film classique qu’il diffusait. Ce festival donne l’impression qu’il a été créé pour une version en ondes et ressemble à un retour aux sources du réseau.

L’édition spéciale à domicile du festival commence le 16 avril à 20 h 00. se poursuit jusqu’au 19 avril et est diffusé sur TCM. Consultez le programme complet du TCM Classic Film Festival ici.

Le Festival des images trouvées

Du côté un peu plus fou, le Found Footage Festival fera sa propre édition à domicile – mais exclusivement en ligne. Joe Pickett et Nick Prueher, qui partagent depuis longtemps leur collection éclectique des choses les plus étranges jamais mises sur VHS – allant des vidéos personnelles, des bandes d’exercices, des vidéos pédagogiques aux mauvais pornos – tiennent toujours leur Found Footage Festival, le diffusant gratuitement sur le site du Found Footage Festival jusqu’au 31 mars.

Le duo diffusera également en direct et offrira du contenu bonus à leurs supporters de Patreon.

“Si, comme nous, vous êtes déjà coincé à l’intérieur et vous ennuyez déjà de Netflix, nous avons ce qu’il vous faut. Joe et moi sommes de retour de notre tournée au Royaume-Uni et nous nous sommes auto-mis en quarantaine dans notre bureau de 11 000 cassettes avec le temps de les regarder avec vous », ont-ils écrit dans un e-mail aux abonnés (via AV Club). “Vous voulez une heure complète de Joe’s Tedium Corner? Joe insiste là-dessus. Vous voulez une caméra en direct sur le chien de Nick, Marty, pendant une heure? Ça va arriver. “

Cela semble un peu menaçant, uniquement parce que c’est le cas. Pour donner suite à cette menace, Pickett et Prueher ont partagé une compilation inexplicable de Magical Sponge lady, qui est l’un des points forts de leur collection.

