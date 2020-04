Festival international du film en streaming

Les plateformes de streaming nous offrent une grande variété de titres pour profiter de la quarantaine; Cependant, l’une des choses qui nous empêche de profiter de tous est que Nous n’avons pas toujours la possibilité de contracter toutes ces plateformes payantes (Et soyons honnêtes, nous ne pouvons pas laisser la moitié de la quinzaine payer pour les services).

Mais de l’autre côté, il y a les plateformes qui ont la possibilité d’offrir un service gratuit, et dans notre pays c’est FilminLatino, dans lequel nous trouvons des centaines de titres nationaux et internationaux qui, en outre, ne peuvent pas toujours être vus dans d’autres services de divertissement en streaming.

Et avec ces deux idées à l’esprit, c’est que vous êtes né DAIMON: International Streaming Film Show, une sorte de festival du film où des films contemporains du Mexique et d’autres pays seront mis à la disposition du public comme l’Argentine, le Cambodge, la Thaïlande et bien plus encore.

DAIMON: International Streaming Film Show se tient du 6 avril (lundi dernier) au 28 de ce mois. Les films, qui sont plus de 20 titres, seront gratuits sur FilminLatino pendant cinq jours chacun. Il est également important de se rappeler que Cette plateforme a une portée sur tout le territoire mexicain.

Dans interview pour #SopitasXAireLibre, Julio César Durán (organisateur) nous a parlé de DAIMON, qui naît en collaboration avec l’Institut Mexicain de Cinématographie (IMCINE) pour lequel il était possible de mettre gratuitement les films qui participent à FilminLatino.

La chose fonctionne de la manière suivante (très simple, d’ailleurs). SVous ne devez créer un compte dans FilminLatino que sur www.filminlatino.mx ou en téléchargeant l’application depuis le Google Play Store ou l’App Store. Cela n’a aucun coût. Et donc, accédez aux films qui sortiront, chacun à des dates différentes. N’oubliez pas qu’ils durent cinq jours chacun à partir du jour de leur libération.

Ici, nous vous laissons les films oui ou oui, vous devriez voir d’ici le 28 avril:

Bref historique de la planète verte Santiago Loza de 2019 (sa période est presque terminée, vous devriez donc voir cette bande en ce moment). Ce film est un mélange de science-fiction qui se distingue par son histoire au sein de la ligne LGBT de son protagoniste.

Bain de vie par Dalia R. Reyes à partir de 2016 sur l’intérieur des toilettes publiques, qui ne sont plus si courantes, mais font partie d’un paysage qui semble vieux.

Fragments dans la vie d’un musicien par Pablo Chavarría Gutiérrez de 2020, qui a participé à FICUNAM 2020.

Pyrotechnie par Federico Atehortúa de 2019, qui a participé à FICUNAM 2020.

Mantaraya, Les esprits absents de Phuttiphong Aroonpheng de 2018, une production fictive de Thaïlande.

Je t’aime tellement que je ne sais pas par Lautaro García de 2018 sur un sujet qui part à la recherche de son amour, parcourant les rues argentines pleines de football, de musique et de choses imprimées dans un paysage latin.

Les jours particuliers de Chucho E. Quintero, un film de fiction sur l’amitié et la sexualité, et comment elles se combinent.

Les Cinéphilas de María Álvarez à partir de 2017 sur les femmes à la retraite qui vont au cinéma tous les jours, laissant la fiction suivre leur vraie vie partout.

Hier soir, je t’ai vu sourire de Kavich Neang de 2019 sur une famille / communauté qui doit quitter son lieu de résidence, révélant l’importance non pas d’une maison, mais de ce que les gens font d’une maison.

Mexique, la révolution gelée Raymundo Gleyzer 1973, un documentaire restauré qui contient des documents d’archives de 1910, des entretiens avec des paysans, des politiciens, des intellectuels, la classe moyenne, des syndicalistes et une vision étrangère et intéressante de la période révolutionnaire au Mexique.

Si tu veux en savoir plus sur DAIMON, comme le nom de ce festival et d’où il vient, Vous pouvez écouter l’interview complète avec Julio César Durán pour #SopitasXAireLibre: