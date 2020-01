Fêtez ses XV ans et demandez aux invités en cadeau 1 kilo de nourriture

En Amérique latine, il est très courant qu’à l’âge de 15 ans, les filles fassent une grande fête avec leur famille et leurs amis, afin de se présenter officiellement à la société.

Le concept original des «XV ans» a été modifié au fil des ans, rendant les parties désormais thématiques et beaucoup plus dynamiques.

Valentina Gutierrez, une mexicaine de la ville de Diamante, Entre Ríos, n’a pas pu rester en arrière avec sa fête du XV, mais à la surprise de beaucoup, le thème de sa fête ne serait pas habituel.

Valentina avait toujours été une fille très généreuse, gentille et empathique, donc pour son grand jour, elle a demandé à tous les invités d’apporter 1 kilogramme de nourriture non périssable en cadeau pour elle.

Le but de demander ce cadeau était de pouvoir le donner à différentes salles publiques et ainsi pouvoir aider ceux qui en avaient besoin. Au début, ses parents étaient un peu surpris de la demande de cadeau spéciale, mais ils ont compris que sa fille avait un grand cœur et un esprit altruiste que peu de jeunes femmes ont aujourd’hui.

Après avoir collecté plusieurs kilos de nourriture, les parents de Valentina ont rencontré le Diamond Social Policy Secretariat pour livrer; et ce sont eux qui ont remercié de manière très spéciale les dons.

La municipalité de Diamante a partagé quelques photographies qui sont rapidement devenues virales accompagnées de la légende suivante:

«Valentina a 15 ans et nous a fait preuve d’empathie, de générosité et de solidarité qui devrait être interprétée comme un chemin pour les diamantaires. Son geste doit transcender, passer de bouche en bouche car elle, avec ses affections, nous a montré que nous pouvons avoir une meilleure ville »

Des milliers de personnes qui ont vu la publication ont applaudi le grand geste de Valentina et l’ont rempli de messages positifs.

«Quelle belle Valentina et quel beau geste tu as eu, tu es une personne formidable. Je vous félicite pour votre grand cœur. “

Publié par la municipalité de Diamante le mardi 31 décembre 2019

Valentina est sans aucun doute un excellent exemple à suivre, puisqu’ayant pu recevoir de nombreux cadeaux pour elle, elle a préféré faire une collection pour aider ceux qui n’ont rien à manger.

Cette histoire mérite d’être applaudie et nous espérons que beaucoup plus de jeunes seront émus et rejoindront ce type d’initiative. Félicitations Valentina!

