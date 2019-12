Fetty Wap diffuse Outkast sur «Fresh N Clean»

Fetty Wap prend un classique d'Outkast sur le nouveau single de son prochain album Zoo du roi.

Produit par London On Da Track, "Fresh N Clean" trouve Zoovier mettant son spin mélodique sur Outkast Stankonie classique de 2001.

"Personne ne se drogue comme moi, je suis habillé si frais", rape-t-il. "Ne pensez-vous pas que je suis si sexy, je suis habillée si fraîche."

«J'adore tellement la version originale d'Outkast« So Fresh, So Clean »que cela m'a inspiré pour en créer ma propre version», a déclaré Fetty. «J'ai inversé la chanson en mettant la signature Fetty Wap au crochet avec quelques mélodies et harmonies ajoutées, puis je l'ai remplie de vers originaux créant une toute nouvelle ambiance.»

Fetty prépare actuellement son nouvel album Zoo du roi pour une sortie début 2020. Plus tôt cette année, il a abandonné une série de titres, dont «Cologne» et «Brand New».