Fetty Wap frappée par un procès par une femme qui a dit qu’il l’avait étranglée et frappée

Fetty Wap a été poursuivie par une femme qui prétend que le rappeur l’a agressée lors d’une fête en juin 2019.



Juste au moment où il pensait que la majeure partie de ses problèmes juridiques étaient derrière lui, Fetty Wap a été frappée par un autre procès. Au cours des deux dernières années, les avocats de Fetty Wap ont fait des heures supplémentaires. Le mois dernier, le rappeur aurait été condamné par un juge à payer plus d’un million de dollars à un ancien employé. En janvier, Fetty a promis aux fans qu’il reviendrait avec de la nouvelle musique après avoir résolu un “million de dollars de problèmes juridiques”. Il a également été frappé avec une charge de batterie à la suite d’un incident avec un employé d’un hôtel de Las Vegas, et avant cela, il a été accusé d’avoir agressé une femme dans une afterparty.

L’artiste du New Jersey aurait été frappée par un procès de la femme qui accusait le rappeur de l’attaquer. L’après-partie aurait eu lieu à Los Angeles en juin 2019, et selon The Blast, la victime présumée déclare que Fetty Wap “non seulement l’a étranglée mais l’a également frappée au visage”.

Dans des documents judiciaires, la femme dit qu’elle a assisté à la réunion avec des amis et “au cours de la nuit, Fetty Wap a consommé de nombreuses boissons alcoolisées culminant avec (Fetty) buvant de la tequila directement dans la bouteille. Sans aucune justification ni provocation, (Fetty) a commencé à devenir agressif et physique envers de nombreuses personnes, y compris la (la). “

Elle aurait fait un “commentaire spontané” à l’un de ses amis au sujet de la fête et lorsque Fetty a entendu ses remarques, il s’est mis en colère. La femme affirme qu’il s’est approché d’elle et qu’elle s’est «agressivement» heurtée à elle tout en crachant des menaces. “Il a ensuite appuyé son doigt sur son front et a repoussé sa tête avec force”, rapporte The Blast.

Ensuite, Fetty aurait attrapé la femme par la gorge, l’a étranglée et l’a poussée contre une fenêtre en disant: «Je vais te tuer». L’accusateur poursuit en disant que quelqu’un à la fête les a finalement séparés, mais cela n’a pas empêché le rappeur de continuer à la poursuivre. L’argument aurait culminé quand il l’a frappée au visage. Elle a appelé la police, a déposé un rapport et l’affaire a été remise au procureur de la République. Le procès n’indique pas les dommages que la victime présumée recherche, mais elle indique clairement qu’elle souffre d’une détresse émotionnelle et d’une “humiliation” extrêmes.

Un extrait de cet incident a été diffusé pour la première fois en ligne l’année dernière. Dans la vidéo, on peut voir Fetty frapper un téléphone de la main de quelqu’un. Il a été rapporté que le bureau de Los Angeles D.A.a examiné cet incident mais a refusé de porter plainte contre le rappeur car il n’y avait pas suffisamment de preuves pour aller de l’avant.

