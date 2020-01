Février 2020 Jeux gratuits pour PlayStation Plus et Xbox Live Gold

Jeux gratuits de février 2020 pour PlayStation Plus et Xbox Live Gold

Sony et Microsoft ont tous deux annoncé la liste des jeux gratuits de février 2020 qui seront disponibles pour les abonnés PlayStation Plus et Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate.

Les membres PlayStation Plus recevront trois titres qui seront disponibles du 4 février au 2 mars. Le premier est BioShock: la collection, contenant trois aventures légendaires à la première personne, dont BioShock, BioShock 2, et Bioshock Infinite, remasterisé en 1080p et incluant tout le contenu additionnel pour un seul joueur. Vient ensuite Les Sims 4, disponible à temps pour célébrer Les Sims 20e anniversaire en février. Enfin est Firewall Zero Hour (PlayStation VR requis), où les joueurs deviennent un entrepreneur embauché et saisissent / protègent de manière experte les informations sensibles des équipes adverses. Firewall Zero Hour’s la nouvelle saison, Operation: Black Dawn, commence le 4 février.

Les membres PS Plus ont encore quelques jours pour télécharger la programmation de janvier. Vous pouvez vous abonner à PlayStation Plus via ce lien.

Les membres Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate recevront quatre nouveaux jeux gratuits – deux sur Xbox One et deux sur Xbox 360 – dans le cadre du programme Games with Gold. Sur Xbox One, les membres Xbox Live Gold peuvent télécharger TT Ile de Man gratuitement pendant le mois de février. Appel de Cthulhu sera disponible en téléchargement gratuit du 16 février au 15 mars.

Sur Xbox 360, à partir du 1er février, Héros de fable sera gratuit pour les membres Xbox Live Gold jusqu’au 15 février. Le 16 février, les membres Xbox Live Gold pourront télécharger Star Wars Battlefront gratuitement jusqu’au 29 février. Vous pouvez vous abonner à Xbox Live Gold via ce lien.