Fher de Maná: Le coronavirus se produira si nous faisons preuve de solidarité

Fher Olvera de Maná a envoyé un message à ses fans face à la pandémie de coronavirus, à qui il a rappelé que la menace du réchauffement climatique est plus grande.

“Il n’y a pas lieu de paniquer, la panique paralyse l’esprit, paralyse la raison”, a déclaré le chanteur du groupe mexicain récompensé par quatre Grammy et six Latin Gramy vendredi lors d’une diffusion en direct sur YouTube. “Vous devez avoir un énorme respect, vous devez comprendre que c’est un virus contagieux.”

Fher Olvera a demandé à ceux qui peuvent rester à la maison de le faire et même d’en profiter pour apprendre à jouer de la guitare avec les accords des chansons de Maná à l’aide de tutoriels que les interprètes de «En el pier de San Blas» et «Eres mi religion» prévoient de télécharger au réseau.

Le chanteur de Maná a comparé la menace de COVID-19 avec ce à quoi le monde est confronté pour changement climatique, l’un des défis qui préoccupent le plus Maná, qui depuis 1996 a créé la Fondation écologique de la Forêt-Noire pour la préservation des espèces, la conservation de l’environnement et l’éducation environnementale.

Nous devons en tirer des leçons et comprendre que nous avons détruit la terre à gauche et à droite. Nous avons le réchauffement climatique au coin de la rue, ou nous faisons quelque chose ou ce problème sera plus difficile à résoudre pour nous.

Finalement, si nous sommes solidaires, le coronavirus passera, espérons-le et rapidement, mais le réchauffement climatique est plus compliqué et nous devons commencer à agir maintenant, nous avons dû commencer hier, a-t-il ajouté.

Olvera a terminé son message en envoyant un message de soutien aux infirmières, infirmières, médecins et médecins qui font face au coronavirus dans le monde: “mon admiration, mon respect pour le courage et le travail qu’ils font”.

Le groupe a préparé une musique qui sera publiée dans les prochains jours. Fher Olvera Il a dit qu’ils devaient enregistrer depuis leur domicile, dans différentes villes. Ils ont choisi parmi les premières chansons de Maná qu’ils n’ont pas joué depuis longtemps et les partageront bientôt.

Beaucoup d’encouragements, beaucoup de compassion pour les autres, beaucoup de solidarité, nous allons vous donner envie, a-t-il dit.

Chez la plupart des gens, le nouveau coronavirus provoque symptômes légers ou modérés ils disparaissent en deux à trois semaines. Chez certaines personnes, en particulier les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents, cela peut entraîner des maladies plus graves, telles que la pneumonie et même la mort.

