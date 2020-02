Fiama justifie son moment dramatique dans «L’île des tentations»: «J’étais saoul»

Dans le huitième programme de «L’île des tentations» tous les spectateurs attendaient avec impatience le feu de joie de la confrontation entre Fani et Christofer, mais la fin du chapitre a fini par bouger beaucoup plus que prévu. La nuit dans la villa des filles a été tout sauf calme, Fiama et Susana ont eu une petite touche au début de la fête mais tout était là. Plus tard Susana et Lewis découvriraient tout.

Fiama commente avec Fani la colère qu’il a pour l’accusation

Comme ils l’ont dit à leurs partenaires, le célibataire déjà expulsé Julian leur a donné des informations avant de commencer la coexistence: Fiama et Álex auraient un pacte avant d’entrer dans la réalité, une stratégie créée sur la façon dont l’aventure se développerait pour les deux. Par conséquent, Susana et Lewis ils ont accusé Fiama de réunion. “Je ne crois rien, c’est un faux”, a conclu le Murcien. Quelques instants plus tard, elle-même est allée demander à Fiama quelle était la véritable version de tout ce dont on parlait du possible pacte. Le canari, Au début de pleurer et très offensé par les paroles de son partenaire, il a défendu qu’il n’avait aucune idée de ce qu’il disait. “J’ai fait ici ce que la putain de putain m’a donné et je ne comprends plus tant de merde maintenant, Sommes-nous paniqués?“, a-t-il dit alors qu’il était pressé de commencer à faire ses valises pour essayer de partir.

“Je ressemble à un faux quand tout ce que j’ai essayé c’est de bien faire les choses, j’en ai déjà marre“, a-t-il poursuivi. Susana et Adelina, ont alors commenté qu’ils ne croyaient en aucun cas que le comportement de Fiama était vrai.” Je n’entrerai pas dans son cirque “ou”si vous voulez monter le poulet jusqu’à une heure du matin pour le monter, mais elle seule “, étaient quelques-unes des phrases qui ont commenté entre eux. Ces réactions ont été les plus applaudies sur Twitter par les adeptes du programme.

Fiama commentant sur Instagram en regardant l’émission

Les réactions du protagoniste

En même temps que l’émission, Fiama pensait de chez lui pour son propre compte à ce qu’il pensait de son comportement cette nuit-là. Très surprise et gênée par ce que je voyais, elle a avoué en riant: “Quelle horreur! J’étais saoul, j’avoue que c’est clair, j’avais un pet de ces mélancoliques, c’est que je vais dire … Désolé, ma mère. La jeune fille a pris de bons commentaires que nous pouvions lire sur les réseaux sociaux et a déclaré: “Seulement Je vais rire de ma part de clown absolu et de film, car aujourd’hui je comprends parfaitement qu’ils me donnent naissance. Aujourd’hui, dites-moi ce que vous voulez, je le ferais aussi. “” Je vous promets vraiment que je veux mourir, j’ai fait monter un film … S’il semblait que je pensais que j’étais dans “Passion de Gavilanes”, quelle horreur, quelle honte pour Dieu Je suis désolé “, at-il fini par s’excuser.

