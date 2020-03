Fierté mexicaine! Deux films mexicains sortis dans Tribeca 2020

Le 15 avril prochain commence l’édition 19 du Tribeca Film Festival 2020, Festival de New York qui s’est imposé comme l’un des plus importants au niveau international puisqu’il présente et diffuse des films qui invite les téléspectateurs à réfléchir sur les problèmes sociaux dans différents pays.

Et cette année ne sera pas l’exception, car il y aura 115 films, dirigés par 124 cinéastes de 33 pays différents. Comme mentionné dans le rapport officiel, il y aura 95 premières mondiales, 2 premières internationales et plus de 10 premières nationales et new-yorkaises, en particulier.

Dans la 19e édition du Tribeca Film Festival, Les catégories de concours sont divisées en trois. Il y aura 10 films qui seront en compétition dans les récits des États-Unis; 12 Documentaires et 10 Récits internationaux. Dans ces deux derniers, le Mexique est présent avec la cassette intitulée Kokoloko réalisée par Gerardo Naranjo et 499 par Rodrigo Reyes.

Kokoloko, produit par Gabriel García Nava, entre en première mondiale, qui est une référence importante du cinéma mexicain dans Tribeca et les festivals de films internationaux. Le film nous présente Marisol, une femme qui vit dans une ville proche de la mer, qui définit sa liberté entre deux hommes dans sa vie. Le premier, son amant; et le second, son cousin violent qui le maintient isolé de l’extérieur.

Orange Kokoloko, Il met en vedette Alejandra Herrera, Noé Hernández, Eduardo Mendizábal. Le film sera présenté au Tribeca Film Festival à Sa langue originale, l’espagnol, avec sous-titres anglais.

Ceux-ci sont tous les films qui concourront dans la catégorie International Narratives avec Kokoloko de Naranjo pour le Mexique:

Ainu Mosir par Takeshi Fukunaga (Chine, Japon, USA)

Asie par Ruthy Pribar (Israël)

Contacté par Marité Ugás (Pérou)

Le Hater (Hejter) par Jan Komasa (Pologne)

Kokoloko par Gerardo Naranjo (Mexique)

My Wonderful Wanda (Wanda, mein Wunder) de Bettina Oberli (Suisse)

Personne ne sait que je suis ici par Gaspar Antillo (Chili)

Elle le paradis par Maya Cozier (Trinité-et-Tobago)

Sous-location par Eytan Fox (Israël, USA)

Rendez-vous avec Destinet de Prashant Nair (Inde, France)

Il Le documentaire de 499 de Rodrigo Reyes Il sera également présenté en première mondiale à Tribeca. Ce film explore l’héritage d’Hernán Cortés, l’Espagnol qui faisait partie de la Conquête au Mexique. Et c’est ce qu’il fait à travers les yeux d’un autre “Conquérant” qui parcourt le pays pour découvrir les différentes violences de la société mexicaine. Le film documentaire 499 de Reyes, sera présenté en espagnol et en nahuatl avec des sous-titres en anglais.

Cette mesure (sous-titrage des films) a toujours été portée par les festivals internationaux, mais il faut une certaine pertinence après Parasite triomphe aux Oscars 2020 dans les catégories les plus élevées en tant que meilleur film et réalisateur. Le réalisateur, Bong Joon-ho depuis qu’il a pris la catégorie des films étrangers dans les Golden Globes, a sorti une conversation le sujet des sous-titres et le “déni” du public américain et de l’Académie pour regarder des films non anglophones (qui sont la majorité).

Ceux-ci sont tous les films qui concourront dans la catégorie Documentaire à côté de 499 Kings pour le Mexique:

499 par Rodrigo Reyes (Mexique)

Cher M. Brody de Keith Maitland (USA)

Ennemis de l’État par Sonia Kennebeck (USA)

Père soldat fils de Catrin Einhorn et Leslye Davis (USA)

Jacinta par Jessica Earnshaw (USA)

Atterrissage par Cecilia Aldarondo (USA)

La dernière sortie de Sami Khan et Michael Gassert (USA)

Priez loin par Kristine Stolakis (USA)

Chaussettes en feu par Bo McGuire (USA)

Simple comme l’eau par Megan Mylan (États-Unis, Syrie, Turquie, Grèce, Allemagne)

Réveillez-vous sur Mars (Réveil sur Mars) de Dea Gjinovci (France, Suisse)

Wonderboy par Anissa Bonnefont (France)

Je ne suis pas ici par Fernando Frías, lauréat du long métrage Eye to Mexican au Festival international du film de Morelia 2020, sera également présenté à Tribeca avec Je vous emmène avec moi de Heidi Ewing, qui a participé à Sundance 2020 et a remporté le Next Audience Award et le Next Innovative Award.

Tribeca 2020 commence le 15 avril avec la première du documentaire Jimmy Carter Rock & Roll président de Mary Wharton. Les activités du festival de New York se termineront le 26 du même mois.