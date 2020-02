Figurine articulée rétro du fluage original de «Creepshow» venant d’Amok Time cette année

Amok Time a publié Spectacle d’horreur jouets basés sur “Fête des pères”, “Quelque chose pour vous guider” et “La caisse”, et plus tard, ils introduisent le Creep dans leur gamme Monstarz!

La figurine de style rétro de 3,75 pouces de l’hôte d’horreur du film de 1982 présente 7 points d’articulation et capture la chair pourrie, rance et répugnante du Creep à capuchon.

La mâchoire du Creep peut être fermée ou ouverte.

Ce chiffre est prévu pour Septembre 2020, avec des précommandes (19,99 $) ouvertes maintenant.