Figurine / film de détective pour animaux de compagnie

NECA est chargé de nous apporter certaines des figurines les plus cool de films de genre à succès comme Predator, Halloween, Alien, A Nightmare on Elm Street, Child’s Play, Godzilla, Gremlins, Teenage Mutant Ninja Turtles, et bien d’autres encore. Mais ils nous ont également donné des figurines pour des films qui ne reçoivent généralement pas de figurines à collectionner, comme A Christmas Story, Pan’s Labyrinth, Home Alone, The Hateful Eight et National Lampoon’s Christmas Vacation. Maintenant, un de plus est un chemin.

Ace Ventura: Détective pour animaux de compagnie est le film qui a tourné Jim Carrey dans une superstar de la comédie, et il a déclenché ce qui allait devenir ce qui pourrait être la carrière de comédie la plus lucrative des années 1990. NECA a précédemment immortalisé la version standard d’Ace Ventura en tant que figurine articulée, avec des accessoires pour animaux et ses vêtements collants de marque en véritable tissu. Mais maintenant, ils nous donnent une bien meilleure version d’Ace Ventura depuis qu’il prétend avoir besoin de soins psychiatriques à l’hôpital psychiatrique Shady Acres.

NECA Ace Ventura: figurine d’action pour animaux de compagnie





Cette version d’Ace Ventura est livrée avec deux nouvelles sculptures de tête, Wiggles the Yorkshire Terrier qu’il cherche au début du film, et un vrai tutu en tissu, un short et une chemise boutonnée. Dommage qu’il ne soit pas accompagné d’accessoires qu’il aurait pu trouver dans le casier personnel de Ray Finkle en se faufilant autour de Shady Acres, mais cette tenue est une raison suffisante pour acheter cette figurine.

Cependant, aussi grande que soit cette nouvelle figurine, je dois dire, il y a toujours quelque chose de quelque peu rebutant dans la tête sculpte les figurines à l’échelle de 8 pouces avec de vrais vêtements en tissu. Ils ont l’air un peu décalés avec les proportions, à la limite d’être légèrement déformés de manière caricaturale. Cela semble être intentionnel comme un moyen d’honorer la gamme classique de figurines Mego qui étaient populaires depuis des décennies, mais cela me fait honnêtement souhaiter qu’elles ressemblent davantage aux figurines standard de NECA.

De plus, il n’est pas facile d’obtenir les bons vêtements pour ces figurines articulées. Ils sont souvent trop grands pour les personnages et ils ne s’assoient pas directement sur leur corps parce que les coutures ne sont pas assez petites pour leur permettre d’être façonnées de manière à ce que les vrais vêtements soient sur les gens. C’est ce qui rend les Hot Toys si bons dans ce qu’ils font quand il s’agit de confectionner des vêtements pour leurs silhouettes.

Rien de tout cela signifie que ce chiffre ne vaut pas la peine d’être acheté, d’autant plus qu’il s’agit probablement des seuls chiffres que nous verrons créés par Ace Ventura: Pet Detective qui ont ce niveau de qualité.

La figurine NECA Ace Venture: Pet Detective est disponible en pré-commande maintenant et arrivera en juin.

