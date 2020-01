Figurine grandeur nature “Baby Yoda” à venir

Si vous avez aimé le bébé Yoda de “The Mandalorian”, Sideshow Collectibles a annoncé une nouvelle figurine grandeur nature “The Child”. Ce chiffre sera publié entre août et octobre. Son prix est de 350 $.

Connu affectueusement par le public comme «Baby Yoda», le mystérieux extraterrestre connu sous le nom de The Child est rapidement devenu le favori des fans de Star Wars: The Mandalorianon Disney +. Désormais, les collectionneurs avides peuvent devenir un clan de deux et ramener l’actif à la maison en tant qu’incroyable objet de collection Star Wars à l’échelle 1: 1, sans fob de suivi.

La figurine d’enfant grandeur nature mesure 16,5 pouces de hauteur, se tenant sur une simple base de podium noir qui permet à cet adorable extraterrestre de voler tout le focus, ainsi que les pièces du navire du Mandalorien. Inspirée par son apparence unique à l’écran, cette statue à techniques mixtes présente un manteau en tissu beige emmaillotant The Child alors qu’il regarde avec de grands yeux charmants, cachant le bouton de changement de vitesse argenté du Razor Crest ™ dans sa main droite.

Chaque centimètre de cette figure incroyablement réaliste a été méticuleusement détaillé pour recréer tout ce que les fans de Star Wars aiment du jeune extraterrestre, du duvet sur sa tête ridée à sa moue irrésistible, jusqu’à ses petits pieds tout-petits. Les fans qui cherchent à ramener à la maison Les objets de collection mandaloriens n’ont pas besoin de chercher plus loin – la chasse aux primes est un métier compliqué, mais collectionner l’extraterrestre le plus mignon de la galaxie n’a jamais été aussi facile!

Voici quelques photos de «L’enfant»:

Vous pouvez pré-commander cet «enfant» grandeur nature dès maintenant auprès de Sideshow Collectibles.

Que pensez-vous de cette figurine “Baby Yoda”?

