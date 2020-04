Filipe Duarte, doubleur dans «Days Gone», décède à 46 ans

Filipe Duarte, un acteur portugais connu dans le cinéma et la télévision dans son pays d’origine, qui a également fourni un travail vocal dans Sony’s en tant que Deacon St. John dans la version portugaise de Jours passés, est malheureusement décédé. Duarte est décédé vendredi des suites d’une crise cardiaque à l’âge de 46 ans.

Eric Jensen, le concepteur en chef du monde ouvert de Bend Studio pour Days Gone, s’est rendu sur Twitter pour rendre hommage à Duarte. La PlayStation Twitter portugaise de Sony a également rendu hommage.

Incroyablement triste d’apprendre le décès de l’acteur portugais Filipe Duarte. Il était la voix de Deacon pour nous et tant de joueurs #DaysGone au Portugal. Envoyer de l’amour à sa famille pendant cette période difficile. ❤️🙏 pic.twitter.com/oMLr6a8BAs – Eric Jensen #DaysGoneWeek (@Lorderk) 17 avril 2020

Os heróis são para sempre.

Obrigado, Filipe Duarte 💙 pic.twitter.com/81fHtn9x5I – PlayStation Portugal (@PlayStationPT) 17 avril 2020

Avant Days Gone, Duarte était surtout connu pour ses rôles dans le théâtre, la télévision et les films au Portugal. Il était particulièrement connu pour ses rôles dans les feuilletons et les séries télévisées portugaises. Il a également été nominé pour plusieurs Golden Globes Awards portugais et CinEuphoria Awards, remportant le Golden Globe portugais 2015 du meilleur acteur pour la série télévisée The Invisible Life.

Plus récemment, Duarte a été vu dans des films tels que Mosquito et Variações: Guardian Angel, et a récemment terminé le travail pour Nothing Ever Happened, qui est actuellement en post-production.