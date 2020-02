“Filles du public” a insulté Samantha lors du gala 5 de ‘OT 2020’

Le Gala 5 de ‘OT 2020’ a laissé des moments mémorables comme la brillante performance de Nia et l’équipe de danseurs interprétant la chanson “Run the World” ou le retour de Gisela sur le plateau qui l’a vu naître en tant qu’artiste dans ‘OT 1’, mais il semble que certains détails soient passés inaperçus. L’une d’elles a été révélée le lendemain du gala par Samantha et Eva, lorsque toutes deux ont déclaré qu’il y avait des gens dans le public qui avaient insulté l’Alicante.

Flavio s’approche pour embrasser Samantha le matin et elle lui raconte qu’hier des filles l’ont insultée lors du gala, ce qu’elle racontera.

Flavio l’emmène dans la pièce pour le lui dire. Cela semble très doux. # Otdirecto17F #Flamantha pic.twitter.com/hSc6FTnTvm

Le favori de Gala 4 voulait être honnête avec Flavio, mais avant d’avouer ce qui s’est passé, il a demandé s’il connaissait quelqu’un du public présent sur le plateau. Celui de Murcie a répondu par l’affirmative et c’est à ce moment-là Samantha a expliqué que “certaines filles” qui étaient du côté gauche de la fosse l’avaient insulté au cours du Gala.

Flavio voulait savoir exactement ce qu’on lui avait dit, mais comme il était dans la salle de bain et que les caméras captaient ses mots, Samantha a préféré lui dire dans l’intimité de la chambre. On ne sait donc pas ce qu’ils ont dit exactement ces adeptes, mais ce n’était pas agréable pour Alicante, qui n’a pas pu retenir les larmes pendant une grande partie du Gala.

Eva raconte le reste

Au petit-déjeuner, Eva a expliqué à certains de ses camarades de classe, parmi lesquels Flavio, Maialen, Nia et Gèrard, que J’avais vu Samantha très affectée pendant le Gala, incapable de réprimer les pleurs. Nia était très surprise de n’avoir rien entendu et de ne pas avoir détecté la mauvaise humeur de son partenaire. Les autres triomphes ont confirmé qu’ils n’avaient pas non plus écouté les commentaires qui ont autant touché Samantha.

