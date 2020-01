Film “Breaking Bad: El Camino” sur AMC, après le marathon de la série complète

HISTOIRES CONNEXES

AMC prévoit une très bonne crise de boulimie.

El Camino: A Breaking Bad Movie, qui met en vedette le vétéran de la série Aaron Paul et sortira en salles / Netflix en octobre, fera sa première (traditionnelle) à la télévision le dimanche 16 février à 8 / 7c, sur AMC.

Les débuts du film sur AMC surviendront dans la foulée d’un marathon Breaking Bad complet des cinq saisons de son célèbre père, qui débutera le dimanche 19 janvier à 16 h et sera diffusé sur cinq dimanches consécutifs (comme détaillé ci-dessous). Cet «événement de programmation Breaking Bad» mènera au lancement de la saison 5 de Better Call Saul, le dimanche 23 février à 22 h.

Le programme Breaking Bad Marathon est le suivant:

Dimanche 19 janvier

La saison 1 commence à 16 h

Dimanche 26 janvier

La saison 2 commence à 8 h

Dimanche 2 février

La saison 3 commence à 8 h

Dimanche 9 février

La saison 4 commence à 8 h

Dimanche 16 février

La saison 5 commence à 1h30

