/ Filmcast Ep. 560 – Judgment Night (INVITÉ: Dan Trachtenberg, directeur de 10 Cloverfield Lane) – / Film

Dans cet épisode spécial du Slashfilmcast, David, Devindra, Jeff sont rejoints par Dan Trachtenberg, ami de la série et réalisateur de 10 Cloverfield Lane. Le casting ainsi que notre critique spéciale Judgment Night, le thriller de 1993 réalisé par Stephen Hopkins.

Shownotes (tous les horodatages sont approximatifs uniquement)

Fonctionnalité (~ 00: 35: 00)

Nuit du jugement

Crédits:

Notre musique provient parfois du travail d’Adam Warrock. Vous pouvez télécharger notre chanson thème ici. Notre musique Slashfilmcourt provient de SMHMUSIC.com. Notre pare-chocs de spoiler vient du cinéaste Kyle Hillinger. Cet épisode a été édité par Beidi Z.

