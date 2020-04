/ Filmcast Ep. 565 – Extraction – / Film

David, Devindra, Jeff se rencontrent encore une semaine. Le casting rattrape les anciens donateurs dont les noms se sont perdus dans les e-mails. Pour la revue des fonctionnalités, David, Devindra, Jeff discutent d’Extraction, la nouvelle version de Netflix avec Chris Hemsworth. Branchez-vous pour savoir si cela vaut votre temps de quarantaine.

Lisez la critique de Scott Tobias sur l’extraction ici. Lisez la critique de David Jenkins sur My Neighobor Totoro ici.

Jeff – Beastie Boys Story, The Last Dance

Devindra – Upload, Patrie: Fort Salem

David – Unorthodox, My Neighbour Totoro, What We Do in the Shadows premiere, It’s Always Sunny Season 14

Fonctionnalité (~ 1: 20: 30)

Extraction

Spoilers (1:43:00)



