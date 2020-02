Films à venir sur Netflix en mars 2020 – / Film

Février touche à sa fin, ce qui signifie qu’il est temps pour un nouveau mois et de tout nouveaux titres sur Netflix. Comme d’habitude, Netflix laisse tomber plus d’originaux que les films et émissions de télévision classiques ces jours-ci, mais il y a quelques choses familières qui arrivent en mars qui valent vraiment la peine d’être vérifiées. Ce sont toutes des émissions de télévision et des films à venir sur Netflix

GoodFellas

J’ai un bon pressentiment concernant ceci Martin Scorsese compagnon. Je peux me tromper, mais je pense qu’il va dans des endroits! Si vous ne me croyez pas, vous devriez regarder un petit film obscur de son appelé GoodFellas. Il s’agit de gangsters, de musique et de sauce makin (n’oubliez pas de remuer!) Sérieusement, GoodFellas est un chef-d’œuvre, tout aussi incroyable aujourd’hui qu’il l’était lors de son ouverture en 1990. Et maintenant, il arrive sur Netflix. Je possède ce truc sur Blu-ray 4K, mais je sais au fond de moi que je finirai par l’ajouter à ma file d’attente Netlfix de toute façon. Alors ça va.

Il y aura du sang

Paul Thomas Anderson n’a pas encore fait de mauvais film (ouais, je l’ai dit et je le pensais), mais Il y aura du sang est l’un de ses meilleurs. Ai-je vraiment besoin de vous vendre à ce stade? Dois-je vous rappeler que Daniel Day-Lewis donne une performance de tous les temps en tant qu’homme du pétrole à la rage Daniel Plainview? Vous savez tout cela maintenant. Du moins, j’espère que vous le ferez. Mais si vous ne le faites pas – si, pour une raison quelconque, vous n’avez pas encore regardé Il y aura du sang, Netflix est là pour vous aider.

Détraqué

Steven Soderbergh les fans ont tendance à négliger Détraqué quand je raconte les réalisations du réalisateur, et je dis fou à cela. Règles de Haywire. C’est une version Steven Soderbergh d’un thriller d’action, chargé de scènes de combat incroyables et d’un casting impressionnant, aussi: Michael Fassbender, Ewan McGregor, Bill Paxton, Channing Tatum, Antonio Banderas. Le plomb est Gina Carano, dans son premier vrai concert d’acteur. Certains ont un problème avec le rôle de Carano ici, et il y a une rumeur de longue date que tout son dialogue a été doublé. Je ne sais pas si c’est vrai, et j’avoue que Carano n’a pas exactement de portée. Mais elle sait clairement comment botter les culs des gens, et c’est vraiment ce que le film lui demande de faire.

Tinker, Tailor, Soldier, Spy

Pas votre thriller d’espionnage typique, Tinker, Tailor, Soldier, Spy est un rhume, à combustion lente avec un casting tueur: Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, John Hurt, Toby Jones, Mark Strong, Benedict Cumberbatch, et Ciarán Hinds. L’intrigue implique une taupe potentielle au sommet des services secrets britanniques dans les années 1970, et toute la paranoïa qui accompagne un tel scénario. Si vous cherchez un film d’espionnage à la James Bond, vous ne l’obtiendrez pas ici. Au lieu de cela, vous obtiendrez quelque chose de beaucoup plus cérébral et froid.

Les tuant doucement

Les tuant doucement n’était pas exactement un succès retentissant à son arrivée en 2012 (il s’est mérité un rare F CinemaScore) mais il a depuis atteint un statut culte. Et à juste titre. Ce film policier sombre et intelligent qui s’attaque au capitalisme et au soi-disant rêve américain. Lorsqu’un gang de petits escrocs arnaque un jeu de cartes Mob, le tueur à gages Brad Pitt est appelé pour nettoyer le gâchis.

