Films de Studio Ghibli à venir sur Netflix (sauf pour les États-Unis / Canada / Japon)

Depuis que Disney a annoncé Disney +, de nombreux fans d’animation ont posé des questions sur l’arrivée des films Studio Ghibli dans le nouveau service de streaming, car Disney a distribué de nombreux films et les gens supposaient que ces films appartenaient à Disney.

Malheureusement, le contrat de Disney avec Studio Ghibli a expiré il y a quelques années, ils ne distribuent donc plus les films. L’année dernière, HBO Max a été annoncé comme le nouveau domicile des films du Studio Ghibli aux États-Unis et aujourd’hui Netflix a annoncé aujourd’hui qu’à partir du 1er février, 21 films du Studio Ghibli, la maison d’art japonaise primée aux Oscars, seront disponibles sur le service à l’échelle mondiale (à l’exclusion des États-Unis, du Canada et du Japon), par le biais du partenaire de distribution Wild Bunch International, dans le cadre des efforts continus de la société pour développer sa meilleure bibliothèque de films d’animation.

Pour la toute première fois, ce vaste catalogue de films du Studio Ghibli sera sous-titré en 28 langues et doublé en 20 langues. Ce partenariat permettra aux fans d’Asie-Pacifique, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine de profiter de classiques bien-aimés, tels que Spirited Away, lauréat d’un Oscar, Princess Mononoke, Arrietty, Kiki’s Delivery Service, My Neighbour Totoro et The Tale of The La princesse Kaguya, entre autres, dans leur langue maternelle.

Le producteur Toshio Suzuki du Studio Ghibli a déclaré: «De nos jours, un film peut atteindre le public de différentes manières. Nous avons écouté nos fans et avons pris la décision définitive de diffuser notre catalogue de films. Nous espérons que les gens du monde entier découvriront le monde du Studio Ghibli à travers cette expérience ».

Vincent Maraval, PDG de Wild Bunch International, a déclaré: «En trouvant le meilleur partenaire numérique pour Studio Ghibli, nos collaborateurs les plus précieux et les plus fidèles depuis 20 ans, l’équipe Netflix nous a convaincus par leur amour et leur énergie constants pour trouver les meilleures façons de promouvoir l’incroyable et unique catalogue mondial dans le respect de la philosophie du Studio Ghibli ».

Aram Yacoubian, directeur de l’animation originale chez Netflix, a déclaré: «C’est un rêve devenu réalité pour Netflix et des millions de nos membres. Les films d’animation du Studio Ghibli sont légendaires et captivent les fans du monde entier depuis plus de 35 ans. Nous sommes ravis de les rendre disponibles dans plus de langues en Amérique latine, en Europe, en Afrique et en Asie – afin que plus de gens puissent profiter de ce monde d’animation fantaisiste et merveilleux. “

Vous trouverez ci-dessous le calendrier de sortie des films du Studio Ghibli sur Netflix:

1er février 2020:

Castle in the Sky (1986), My Neighbour Totoro (1988), Kiki’s Delivery Service (1989), Only Yesterday (1991), Porco Rosso (1992), Ocean Waves (1993), Tales from Earthsea (2006)

1er mars 2020:

Nausicaä of the Valley of the Wind (1984), Princess Mononoke (1997), My Neighbors the Yamadas (1999), Spirited Away (2001), The Cat Returns (2002), Arrietty (2010), The Tale of The Princess Kaguya ( 2013)

1er avril 2020:

Pom Poko (1994), Whisper of the Heart (1995), Howl’s Moving Castle (2004), Ponyo on the Cliff by the Sea (2008), From Up on Poppy Hill (2011), The Wind Rises (2013), When Marnie Était là (2014)

Pour les fans de Disney, c’est dommage qu’un contrat ne puisse pas être conclu pour que ces films arrivent sur Disney +, mais au moins maintenant nous savons où ils peuvent être visionnés.

Auriez-vous aimé voir les films du Studio Ghibli sur Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.