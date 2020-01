Films d’horreur à diffuser en 2020 – / Film

(Bienvenue à Maintenant crie ça, une chronique où les experts en horreur Chris Evangelista et Matt Donato vous expliquent quels films effrayants, effrayants et piquants sont diffusés et où vous pouvez les regarder.)

Mat: Wow, nous l’avons fait. Nous avons assisté au passage des années 2010 aux années 2020 et nous pourrons un jour en parler à nos petits-enfants. Je ne suis pas pour les résolutions, mais le passage d’une décennie entière me donne envie de m’améliorer au moins un peu. C’est pourquoi j’ai suggéré que ce premier «Now Scream This» d’une toute nouvelle ère porte sur des films que ni moi ni Chris n’avons vus, mais que je rectifierai d’ici 2021. De plus, j’anticipais ma gueule de bois du Nouvel An et je ne pensais pas que mon esprit analytique serait sur moi-même, qui, bas et voici où nous sommes!

Chris: Bonne année, je suppose! J’ai commencé la nouvelle année dans une humeur assez positive, puis le monde entier est allé en enfer le deuxième jour. Mais bon, c’est à ça que servent les films d’horreur – échapper aux cauchemars du monde réel pour les cauchemars du cinéma. Dans l’esprit d’essayer de nouvelles choses, Matt et moi changeons de colonne cette semaine et choisissons des films que nous n’avons pas vus, mais prévoyons de les regarder enfin cette année.

Hellbound: Hellraiser II

Maintenant en streaming sur Shudder / Hulu / Amazon Prime

Mat: L’un de mes sujets de discussion préférés dans les conversations d’horreur est le meilleur combo un-deux en ce qui concerne les originaux et les suites. Le mien est actuellement [REC] et [REC] 2, mais les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à faire l’éloge de Hellraiser et Hellbound: Hellraiser II. Je dois admettre que mes tendances d’achèvementiste n’ont pas encore atteint la franchise Hellraiser, ce qui signifie qu’il est temps de voir si vous avez raison au sujet d’un double coup dur Cenobite. Qui sait, peut-être que ma réponse à la question mentionnée précédemment changera? Probablement pas, car [REC] et [REC] 2 font une combinaison parfaite.

Chris: C’est une liste très excitante pour moi, car généralement ces listes sont remplies de titres que Matt a vus mais que je n’ai pas. Les tables ont tourné, mon ami! Ah ha ha! Quoi qu’il en soit, Hellraiser II – très bien!

Tenebrae

Maintenant en streaming sur Shudder

Mat: L’horreur et les giallos italiens sont un énorme angle mort pour ol ‘Donato. Pas de cacher de telles vérités. Dario ArgentoLe catalogue prolifique reste l’une de mes plus grandes montagnes à conquérir, mais il est temps de mettre ces jambes en mouvement. Shudder a plus d’une option Argento à choisir, et c’est vraiment dommage que Dracula 3D reste l’un de mes seuls points de référence pour le travail de Dario (en plus de Suspiria et Deep Red). Je sais. J’ai été un mauvais fan d’horreur, uniquement parce que je suis entré dans le jeu si tard dans la vie et sans personne pour me guider. Je joue à un jeu de rattrapage fou depuis la fin des études. Pensez-vous que j’ai assez bien réussi jusqu’à présent? Pitter, néanmoins.

Chris: Vous ne pouvez pas battre Argento du début à la mi-période. Cependant, Argento doit être évité à tout prix.

Belle Molly

Maintenant en streaming sur Shudder

Mat: J’ai vu Belle Molly recommandé une tonne par les utilisateurs sur la machine Twitter. C’est ma réponse simple pour expliquer pourquoi cela apparaît sur cette liste. Je n’ai rien de mieux pour toi ici. Cela rappelle vaguement The Last Will And Testament Of Rosalind Leigh, une autre histoire émouvante (que j’ai regardée cette année et dont je suis tombée amoureuse). Je vais enfin le faire, vous tous. Je vais enfin regarder Lovely Molly.

Chris: C’est l’un de mes films d’horreur préférés de tous les temps. Un portrait sombre et terrifiant d’une femme complètement défaite, hantée par son passé traumatisant… et peut-être autre chose.

Train de la terreur

Maintenant en streaming sur Amazon Prime

Mat: Octobre dernier a été un exercice pour entrer en contact avec les racines slasher de l’horreur des années 70 et 80, ce qui a conduit à quelques Jamie Lee Curtis les apparences. Vous avez votre Prom Night, Halloween (évidemment), mais l’un des premiers m’échappe toujours: Train de la terreur. Une soirée costumée dans un train qui se transforme en slasher? Travailler à travers cette fixation Curtis semble tout simplement naturel. De plus, comment dois-je ignorer un film de Canuxploitation avec un tueur qui porte un masque Groucho Marx? Rien de tout cela ne ressemble à un véritable complot qui devrait exister, alors oui, je suis très en train de vérifier Terror Train sur ma liste.

Chris: Je l’ai vu, mais je ne me souviens pas d’une chose à ce sujet. Toujours le signe d’un bon film.

Biscuits au gingembre

Maintenant en streaming sur Amazon Prime

Mat: Je déplore souvent que les films de loups-garous ne sortent pas aussi souvent qu’ils le devraient, mais comment puis-je faire de telles déclarations sans voir tous les films de loup-garou existants? Biscuits au gingembre a été sur ma liste pendant un certain temps, comme beaucoup, BEAUCOUP de titres que je dois encore me livrer, donc ça arrive en 2020 dans ma ligne de mire. Une histoire d’adolescence, de métamorphose et de détails poilus. Peut-être que cela me retiendra jusqu’à ce que le western loup-garou d’Issa López soit enfin sorti (nous avons encore du temps).

Chris: Il devrait y avoir plus de films de loups-garous qui arrivent à l’âge, dis-je.

