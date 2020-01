Films d’horreur exclus des Oscars 2020

Nous sommes à quelques jours de rencontrer les gagnants des Oscars 2020 et depuis que nous avons rencontré les nominés, nous avons réalisé qu’il manquait beaucoup à cette cérémonie: les films d’horreur et de suspense. Tout au long de leur histoire, ils ont récompensé de vrais classiques du genre comme Rosemary’s Baby, Silence of the Lambs, Misery, The Exorcist, Jaws parmi tant d’autres, même s’il semble qu’avec le temps ils ont oublié que ces bandes existent et qu’elles ont aussi de grandes productions autour d’elles.

En 2019 plusieurs réalisateurs sont allés plus loin et nous proposent des histoires originales avec une touche de ce genre Malheureusement, l’Académie des arts et des sciences du cinéma – depuis Get Out il y a deux ans – n’est pas encouragée à nommer des films de ce genre dans la plus grande catégorie du gala, C’est pourquoi nous allons ici passer en revue les bandes qui ont injustement manqué d’une nomination cette année.

Le phare – Robert Eggers

Avant de connaître la liste des nominés, nous pensions qu’elle serait là, et ce n’est pas seulement un film tourné en noir et blanc avec une valeur extrêmement artistique, The Lighthouse est une œuvre audiovisuelle qui explore comment l’isolement peut nous mener au bord de la folie, un véritable thriller psychologique qui a fait exploser tous ceux qui l’ont vu. Que dire des interprétations de nos protagonistes, le grand Willem Dafoe (qui ne manque jamais) et Robert Pattinson -Qui nous a sans aucun doute donné l’un des meilleurs rôles de toute sa carrière-, mais apparemment pour l’Académie, ce n’était pas assez l’énorme travail derrière ce film pour le considérer comme le meilleur film et ils ont dû se contenter de la nomination de Jarin Blaschke dans la meilleure photographie.

Midsommar – Ari Aster

Peut-être que l’une des cassettes qui nous a complètement dérangés était Midsommar du réalisateur américain, Ari aster. Dans son deuxième film parvient à nous toucher avec l’une des histoires les plus effrayantes que nous ayons vues de l’annéeEh bien, ce qui commence comme un voyage de vacances dans une terre paradisiaque pour en apprendre davantage sur les coutumes et les traditions de l’endroit pour surmonter les tragédies familiales, Cela devient une véritable fête sauvage, où le sang est présent. Visuellement c’est beau mais au fur et à mesure qu’elle progresse cette beauté va à la brutalité. Pour des raisons évidentes, l’Académie n’avait même pas ce film en tête pour l’Oscar 2020 (bien qu’ils aient nommé Florence Pugh par Little Women) mais sans aucun doute nous aurions aimé la voir concourir dans la catégorie la plus élevée des prix.

Le rossignol

Parmi les agréables surprises que nous avons vues au cinéma l’année dernière, Le rossignol, La deuxième bande réalisée par Jennifer Kent. Ceci est une histoire brutale de vengeance dans laquelle nous voyons des performances complètement choquantes de Sam Claflin et Aisling Franciosi, surtout ce dernier mérite d’être reconnu car il traverse toutes sortes de situations cela l’a conduite à bien comprendre pourquoi elle cherche à se débarrasser des personnes qui ont tué sa famille et l’ont laissée physiquement et mentalement détruite. Au niveau du film, au-delà d’être un film d’horreur, La photo de Kent dans ce film ne demande rien de ce que des réalisateurs comme Greta Gerwig ou Todd Phillips ont fait dans Little Women and Joker. Une véritable injustice qui ne reçoit aucune considération de l’Académie.

Dr. Sleep – Mike Flanagan

En 2019, nous avons vu le remake d’histoires importantes dans la course de Stephen King, comme la deuxième partie de It et la nouvelle version de Pet Sematary mais celui qui a le plus excité les fans du «maître du terrorisme» était le Dr Sleep de Mike Flanagan, la poursuite de la grande Le brillant réalisé par le grand Stanley Kubrick en 1980. Comme si cela ne suffisait pas, le casting a généré beaucoup plus de battage médiatique car il serait en vedette Ewan McGregor comme maintenant adulte Dany torrance, lequel il retournerait à l’hôtel Overlook pour affronter la lueur de son passé. Flanagan a réussi à trouver un équilibre presque parfait entre l’intrigue de King et la vision créative de Kubrick, créant un film plein de suspense et de moments incroyables mais qui n’a même pas figuré sur les listes préliminaires.

Propos de nous – Jordan Peele

En 2017, le nom de Jordan Peele Il a fini par être connu pour un film qui, à la surprise de beaucoup, a participé au concours du meilleur film, Get Out. Deux ans plus tard, le réalisateur revient avec nous, une histoire nouvelle et ambitieuse mettant en vedette le gagnant d’un Oscar, Lupita Nyong’o. Nous y rencontrons Adelaide Wilson, une femme qui, enfant, a eu une rencontre plutôt choquante dans l’attrait d’une plage à Santa Cruz, en Californie, des années plus tard et en famille retourner à cet endroit pour combattre les doubles qui veulent les tuer, bien qu’elle finisse par se révéler comme une copie d’Adélaïde. L’histoire est fascinante et créative bien que tout indique que ce qui s’est passé avec son film précédent n’était qu’un coup de chance pour le réalisateur.

