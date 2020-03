Films d’horreur sur les pandémies en streaming – / Film

(Bienvenue à Maintenant crie ça, une chronique où les experts en horreur Chris Evangelista et Matt Donato vous expliquent quels films effrayants, effrayants et piquants sont diffusés et où vous pouvez les regarder.)

Mat: Alors, comment appréciez-vous tous l’auto-isolement? Cela ne fait qu’une semaine pour moi et je possède maintenant les chats de 2019, alors disons simplement que la situation a explosé de façon exponentielle à Casa De Donato. Les chats sont-ils le film le plus horrible de la décennie? Sur combien de personnes vais-je imposer cette monstruosité? Pourquoi je parle toujours de chats? Dans tous les cas, voici quelques recommandations d’horreur sur le thème de l’évasion / de la quarantaine qui pourraient vous empêcher de perdre votre esprit toujours aussi aimant que moi.

Chris: Aujourd’hui, nous annulons l’apocalypse! Je plaisante – ça continue (je pense? Qui sait). Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas profiter de certains films d’horreur. Et je ne sais pas pour vous, mais toutes ces discussions sur les virus et les quarantaines me mettent en fait d’humeur à regarder des films sur les virus et les quarantaines. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que je suis juste malade à la tête. Mais nous y voilà. Alors détendez-vous à la maison avec ces choix! Note latérale: Je ne peux pas croire que Matt n’ait pas inclus au moins un film Resident Evil ici.

Ça vient la nuit

Maintenant en streaming sur Netflix

Mat: Trey Edward Shults prend un hack à l’horreur de l’isolement, dans ce que vous pourriez dire était une prise avant-son-temps sur la distanciation sociale. Ça vient la nuitL’approche de la paranoïa d’épidémie est la plus lente des brûlures, semblable à A Quiet Place dans sa séparation au milieu du désert de la civilité. Les goûts de Joel Edgerton, Carmen Ejogo, Riley Keough, et Kelvin Harrison Jr. naviguer les horreurs de la prudence pandémique aux explications d’effraction non résolues. Pourrait être un peu «bavard» pour certains, pas tellement d’action. Une certaine race de spectateurs oindra l’éclat tandis que d’autres supposeront que Shults a égaré la moitié de l’introduction. Si vous les aimez sombres et psychologiquement implacables? Tu es chanceux. Les images de cauchemar sélectives valent le cri d’un banshee.

Chris: Je sais que beaucoup de gens sont déprimés sur ce film (il a obtenu la cote D cinemascore!), Mais je pense que c’est fantastique. Et déprimant.

Train pour Busan

Maintenant en streaming sur Shudder

Mat: Les épidémies de zombies sont visuellement représentatives des maladies, sauf avec des zeds grignotant de la chair en bonus. Dans Train pour Busan, la menace de propagation des infections est commentée non seulement par la vitesse à laquelle les zombies sprintent (la vitesse à laquelle les virus peuvent dépasser), mais aussi par des situations de proximité qui ne font qu’aggraver leur situation. Combien * incroyablement * pertinent alors que les Américains sont invités à prendre des distances sociales tout en continuant à inonder les plages sans penser à rien Peut-être regarder Train To Busan et voir les effets des zombies qui inondent votre train de banlieue? L’infection prend quelques minutes pour contaminer la valeur des passagers d’une voiture, plus rapidement que le rhume. Une magnifique leçon sur les montres 2020, en plus d’être l’un des meilleurs films d’action et d’horreur de la dernière décennie.

Chris: Les films de zombies sont sacrément joués, mais Train to Busan prouve que vous pouvez toujours faire de nouvelles choses passionnantes avec le concept.

Les transporteurs

Maintenant en streaming sur Netflix

Mat: Dans cette maison, nous stan Les transporteurs presque autant que nous stan Chris PineSortie de genre de. David et Àlex Pastor au cœur de l’horreur virale, car les survivants doivent rester en bonne santé pour rester en vie. Rien de particulièrement tape-à-l’œil, mais la douleur des choix vitaux et les conséquences mortelles sont représentées avec la bonne dose de sincérité effrayante. Tout le monde a revu Contagion ces jours-ci, se remémorant ses cinématiques d’experts, mais des films comme Carriers ne devraient pas être perdus dans le mélange. Et, je veux dire, il est même disponible sur Netflix. Revenons à propager l’amour quand il s’agit de «redécouvrir» des titres désormais applicables grâce à l’actualité?

Chris: Je n’ai jamais vu ça, mais j’ai vu Chris Pine. Et laissez-moi vous dire: il est rêveur.

Un endroit silencieux

Maintenant en streaming sur Amazon Prime

Mat: Si vous avez besoin de conseils sur la distanciation sociale, pourquoi ne pas Un endroit silencieux? Une famille est obligée de passer le temps avec un minimum d’électricité et juste elle-même, ne s’aventurant dans le monde que lorsque cela est complètement nécessaire. Ils peuvent avoir peur que des créatures extraterrestres berserker ne les déchirent en deux parties, mais John Krasinski commande toujours une sous-intrigue de quarantaine malgré les moyens d’invasion. Pourtant, à ce jour, je parle de l’impact de la conception sonore et j’utilise A Quiet Place comme l’un de mes brillants exemples récents. Même lors des rewatches, ces secousses audibles montrent à quel point les films d’horreur sans score (majeur) peuvent être une bête plus punitive.

Chris: Un endroit tranquille est un film tellement serré – il n’y a pas une once de graisse sur cette chose – et j’ai hâte de voir la suite, si jamais elle sort réellement ici dans ce monde terrifiant.

Le truc

Maintenant en streaming sur Amazon Prime et Tubi

Mat: Le consumérisme face à l’épidémie du Jugement Dernier – Le truc ne retient rien. Les peluches de guimauve remplissent les corps des toxicomanes affamés, car ceux qui craignent le danger potentiel de la substance étrangère font tout pour éviter l’ingestion. Pas exactement un thriller de quarantaine, mais toute chance que j’ai de mentionner Chocolate Chip Charlie (joué par Garrett Morris) doit être accepté selon mon credo personnel. Larry Cohen est sur certains Invasion Of The Body Snatchers répond à la recette Blob, avide d’interprétation midnighter qui éjecte la mousse blanche bâclée des bouches désarticulées et inhumaines. C’est un voyage, et montre l’intelligence de l’horreur indé malgré les dissidents du genre se plaignant que tout cela est juste gore et horrible.

Chris: En tant que société, nous ne méritions pas Larry Cohen, mais je suis tellement heureux que nous ayons été bénis par sa présence et ses films étranges, sauvages et à petit budget.

