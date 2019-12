Films et séries – / Film

(Cet article fait partie de notre Le meilleur de la décennie séries.)

Les années 2010 ont vu un changement intéressant dans le monde de l'anime. Anime était autrefois une communauté très niche avec seulement quelques émissions devenant largement disponibles toutes les quelques années. Mais en 2019, l'anime est devenu aussi proche du grand public occidental que jamais, les fans pouvant regarder de nouveaux épisodes juste après leur diffusion au Japon, et l'anime saisonnier apportant des dizaines de nouveaux spectacles tous les quelques mois.

Ce dernier morceau a contribué à faire de cette si bonne décennie pour l'anime, mais un cauchemar pour quiconque tente de résumer la décennie entière dans une liste des 10 meilleurs. Il y a simplement un embarras de la richesse, et avec une aussi grande variété de séries et de films d'anime qu'il y a de fans de dessins animés, deux personnes n'auront pas la même liste. Pour cette raison, cette liste est alphabétique, car toutes ces entrées ont leurs propres mérites différents.

Une place plus loin que l'univers (2018)

Non seulement l'un des spectacles d'anime les plus inspirants et les plus édifiants de la décennie, mais l'un des rares spectacles à figurer parmi les meilleurs spectacles de l'année du New York Times. A Place Further Than The Universe est l'histoire de Tamaki, une adolescente qui a toujours rêvé de faire quelque chose d'extraordinaire, mais qui a trop peur pour concrétiser ses rêves. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle décide de partir en voyage en Antarctique avec trois autres filles.

C'est une histoire de passage à l'âge adulte pleine d'entrain, drôle et très émotionnelle qui capture parfaitement l'optimisme des jeunes et l'esprit adolescent, montrant comment l'amitié peut aider à surmonter l'anxiété et le chagrin. L'animation est magnifique et le jeu de voix vous fait vraiment croire à la chimie entre ces filles. Plus que tout, c'est un spectacle inspirant qui vous donnera envie de vous lever enfin et de faire quelque chose d'extraordinaire.

A Place Further Than The Universe est en streaming sur Crunchyroll.

Une voix silencieuse (2017)

Une histoire déjà émotionnelle et tragique est devenue encore plus tragique avec l'attentat criminel contre les bureaux du studio de Kyoto Animation plus tôt cette année. A Silent Voice est un film magnifiquement conçu sur l'intimidation, qui suit l'histoire d'une fille malentendante qui est impitoyablement victime d'intimidation au collège, et ce qui se passe après que son ancien bourreau a tendu la main plusieurs années plus tard pour faire amende honorable.

Il s'agit d'une représentation sans faille de la cruauté chez les adolescents, et il devient parfois difficile de regarder A Silent Voice dépeindre la haine de soi et la cruauté de son casting principal avec une honnêteté brutale. Ce qui rend ce film si puissant, c'est la façon dont il explore l'impact psychologique de l'intimidation à la fois chez l'intimidateur et la victime. Tout cela est aidé par une animation de personnage subtile mais détaillée qui transmet toutes les émotions mieux que de nombreux drames en direct.

A Silent Voice est en streaming sur Netflix.

Attaque sur Titan (2013)

Lorsque la première saison d'Attack on Titan a été créée, c'était probablement la plus grande chose dans l'anime, même en réussissant à pénétrer le grand public en une seule saison (c'était aussi l'article inaugural dans notre chronique d'anime en cours). Mais avec une très longue pause entre les deux premières saisons, le spectacle n'est pas aussi grand qu'il l'était autrefois, même s'il est toujours l'un des meilleurs anime de ces dernières années.

Attack on Titan raconte une histoire relativement simple d'un monde dystopique où l'humanité est presque anéantie, forcée de vivre cachée derrière des murs géants, luttant pour sa survie alors que des «Titans» humanoïdes géants les dévorent sans aucune raison. Mais avec le temps, le spectacle a évolué vers une exploration du destin, du désespoir et de la possibilité de briser le cycle de la violence. Le monde se sent vécu et plein de détails riches, l'animation est tout simplement époustouflante, la partition est pleine de bangers, et l'histoire est méticuleusement conçue au point où vous pouvez regarder le spectacle plusieurs fois et toujours trouver de petites astuces et teasers qui payer gros temps plus tard dans la série. Avec le spectacle qui se terminera avec sa prochaine saison, il est maintenant temps de revoir ce qui pourrait finir par être l'anime déterminant de cette génération.

Attack on Titan est en streaming sur Hulu.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood (2010)

L'histoire d'un garçon qui perd une jambe et un bras et son frère qui perd tout son corps, Fullmetal Alchemist: Brotherhood a un très large attrait. Peu importe votre âge, votre sexe, votre genre préféré ou votre familiarité avec l'anime, vous trouverez quelque chose à apprécier ici.

Fullmetal Alchemist a une aventure passionnante axée sur les personnages, qui suit deux frères essayant de restaurer ce qu'ils ont perdu dans une tentative impie de ramener leur mère décédée à la vie. C'est une histoire de rédemption, qui parvient également à être sombre et émotionnelle. C'est aussi une histoire complète qui adapte l'intégralité du manga, donc les choses sont payantes.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood est en streaming sur Netflix.

Ping Pong l'animation (2014) / Haikyuu !! (2014)

Oui, je regroupe les deux meilleurs sports anime en une seule entrée, poursuivez-moi. Bien que ces émissions soient très différentes dans leur approche, elles montrent à quel point l'anime sportif peut être génial. Ping Pong the Animation présente certaines des meilleures animations absolues d'un spectacle, avec des lignes déformées et des proportions incohérentes qui recréent parfaitement la fluidité du sport ainsi que la psychologie des personnages.

Haikyuu !! d'autre part, se concentre davantage sur les relations et les émotions qui font partie d'une équipe, en particulier la plus faible des outsiders. Ce spectacle de volley-ball propose une action exaltante, mais en même temps, il vous fait vous sentir comme l'un des membres de l'équipe, applaudissant ses victoires et se noyant de chagrin après ses défaites sur le terrain.

Ping Pong The Animation est en streaming sur Crunchyroll. Haikyuu !! est en streaming sur Netflix.

Made In Abyss (2017)

La chose la plus proche de Made in Abyss est la mini-série Cartoon Network Over The Garden Wall. Les deux concernent des frères et sœurs mignons et optimistes jetés dans un monde étrange et sombre plein de dangers et de monstres.

Made in the Abyss est l'histoire de deux frères et sœurs qui tombent sur un robot qui ressemble à un jeune garçon et décident de descendre en territoire inconnu (un abîme géant au milieu d'une île) pour découvrir d'où vient le robot. Le spectacle a une grande construction du monde qui tourne autour des mystères de l'abîme, et il garde toujours vos questions. C'est aussi l'un des anime les plus beaux de la décennie, à la fois en termes de personnage et de conception de production (grâce en partie aux quelques anciens élèves de Ghibli qui ont travaillé sur cette émission), et aussi comment le monde prend vie à la minute où vous commencez à regarder il. Les paysages sont particulièrement impressionnants, car les riches détails rendent les frères et sœurs incroyablement petits par rapport aux falaises imposantes et aux forêts géantes. Comme Over The Garden Wall, c'est un spectacle qui ne craint pas d'être incroyablement sombre et brutal, mais vous ressortirez de l'autre côté après avoir vécu quelque chose de très unique.

Made in Abyss est en streaming sur Prime Video.

One Punch Man (2015) / My Hero Academia (2016)

Les super-héros sont si populaires en ce moment que ce n'était qu'une question de temps avant que le genre n'atteigne l'anime, et nous n'aurions pas pu demander deux meilleurs spectacles que ceux-ci. One Punch Man a non seulement cassé Internet en raison de l'action intense, époustouflante et à couper le souffle du studio Madhouse, mais aussi d'une déconstruction hilarante et d'une satire du genre super-héros avec une histoire sur un "héros pour le plaisir" qui bat ses ennemis avec un seul coup de poing . C’est un spectacle intelligent, plein d’esprit et vraiment drôle. Même si elle subit une forte baisse lors de sa deuxième saison, la première est si bonne qu'elle mérite une place sur cette liste.

My Hero Academia, d'autre part, est moins sur le commentaire et plus sur l'utilisation des tropes et des clichés du genre super-héros et de les présenter de manière légèrement différente qui se traduit par l'une des meilleures histoires de super-héros de ces dernières années – peu importe le support . L'émission suit un enfant né sans superpuissances dans un monde où tout le monde a une superpuissance, et son cheminement pour devenir le héros numéro un au monde. L'action est fantastique, mais l'histoire axée sur les personnages est ce qui vous maintient investi dans ces personnages, malgré la victoire et la défaite. De plus, il a une devise fantastique dans "Plus Ultra!"

One Punch Man est en streaming sur Hulu. My Hero Academia est en streaming sur Hulu.

Steins; Gate (2011)

Les histoires de voyage dans le temps sont une chose délicate. Ils sont toujours alambiqués en essayant d'expliquer les règles de leur science et finissent par sacrifier l'histoire ou la logique. Ce n'est pas un problème dans Steins; Gate, qui est le meilleur anime de science-fiction de la décennie et l'une des meilleures histoires de voyages dans le temps. L'émission concerne un scientifique qui invente accidentellement un téléphone qui permet à l'utilisateur d'envoyer des messages texte à travers le temps.

Steins; Gate suit l'histoire typique de l '«effet papillon» des personnages principaux essayant de changer le temps, puis de modifier l'avenir de façon bien plus importante que prévu. L'histoire est hermétique et incroyablement bien pensée. Il y a plusieurs sauts dans le temps, mais cela ne devient jamais déroutant, juste complexe. Même si l'art est assez standard par rapport à d'autres sur cette liste, l'écriture et les performances vocales sont suffisantes pour faire de ce gratte-tête un enfer de montagnes russes et le meilleur anime de science-fiction depuis des années.

Steins; Gate est en streaming sur Hulu.

Terreur en résonance (2014)

L'un des rares anime complètement originaux de cette liste, il n'est pas surprenant que Terror in Resonance vienne du créateur de Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe.

Deux adolescents terroristes commencent une série d'attentats à Tokyo, mais ils prennent grand soin de ne tuer ni blesser personne, au lieu de cela faire la distance pour s'assurer que les bâtiments sont vides avant de les bombarder, et laisser des vidéos avec des énigmes pour révéler où ils vont frapper ensuite . L'émission aborde ensuite le jeu du chat-à-bouche entre les terroristes et le flic qui essaie de les attraper, tout en explorant les façons dont même les bonnes personnes peuvent être brisées par des systèmes sociaux défectueux, tout en offrant une intense thriller au bord de votre siège.

Terror in Resonance est en streaming sur Hulu.

Votre nom (2016)

Il y a une raison pour laquelle Your Name est devenu le plus grand film d'anime de la décennie. Le phénomène de Makoto Shinkai mérite complètement les éloges et le succès au box-office. Il combine magistralement la science-fiction à grande échelle avec une histoire d'amour très intime et personnelle entre deux lycéens qui se retrouvent soudainement à échanger des corps.

Le film a tout simplement la plus belle animation vue dans un film de théâtre, avec un style particulier qui associe l'animation CG 2D pour le personnage, mais l'hyperréalisme pour les arrière-plans et les paysages. De plus, la bande originale est extraordinaire (si vous regardez l'anime doublé est votre truc, le groupe qui a composé la musique a également enregistré une version anglaise). Votre nom est un film qui explore le contraste entre les traditions japonaises et la culture japonaise moderne à travers une histoire qui mélange spiritisme et science-fiction, ne vous y trompez pas, ce film est garanti de vous briser le cœur.

Bonus: Vinland Saga (2019)

Vinland Saga n'était pas seulement l'un des anime les plus attendus de 2019, mais il s'est avéré être une si grande surprise que, bien qu'il n'ait pas encore diffusé sa saison complète, je devais simplement le mentionner ici avant qu'il ne finisse par dominer tous les «meilleurs de "liste à la fin du spectacle.

Vinland Saga raconte l'histoire d'un jeune enfant qui a été emmené sous l'aile du tueur de son père et de sa bande de mercenaires. Bien que le spectacle ne soit basé sur aucun événement historique particulier, tout dans le monde plus large du spectacle reste fidèle à l'histoire, y compris les personnages et les paramètres. Vinland Saga est également un anime rare qui s'efforce de ne pas romancer la violence. Bien sûr, vous vous excitez pour certains combats, mais pour la plupart, le spectacle s'appuie sur son approche réaliste de l'histoire afin de dépeindre pleinement l'horreur et la brutalité de l'histoire. Il n'y a pas de dragons ou de zombies pour atténuer la violence ici, mais au lieu de cela, une bataille est décrite comme un massacre horrible, et un duel est une entreprise fatigante et laide qui détruit l'âme des deux combattants.

Même si la saison entière n'a pas été diffusée, nous avons vu plus de développement de personnages jusqu'à présent que d'autres émissions ne l'ont fait dans leur intégralité. Surtout, cela se traduit principalement par le silence et l'action plutôt que par des mots, car nous avons vu notre personnage principal passer d'un enfant joyeux à un tueur silencieux et impitoyable, et la série le traite comme une tragédie plutôt que comme un tour de badass. Vinland Saga est un spectacle qui promet une histoire vraiment épique et longue, et si l'animation, l'écriture et la partition continuent d'être aussi bonnes qu'avec cette première saison, cela pourrait finir par être la légende des héros galactiques de l'ère moderne .

Vinland Saga est en streaming sur Prime Video

