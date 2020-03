Films et séries qui ont retardé leur sortie ou suspendu leur production

La borte Covid-19 a atteint 110 pays à travers le monde, et on estime que dans les semaines, voire les mois à venir, le nombre de cas dans la plupart des pays augmentera dans le cadre de l’évolution du virus déjà enregistré comme pandémie par l’Organisation mondiale de la santé. Pour atténuer la contagion et éviter que l’impact ne soit plus grave que les autorités ne le pensent, certains événements massifs ont été annulés ou reportés.

Le même sort s’est abattu sur les premières internationales des films les plus importants de ce 2020ainsi que productions en cours et annulées ou reportées, de la même manière, jusqu’à ce que le risque de contagion soit minime ou nul.

Le mois dernier, des studios, des maisons de production, des distributeurs, des chaînes et des plateformes de streaming à travers le monde ont décidé de changer les dates (ou dans certains cas de laisser la première à l’antenne), Et ici, nous vous laissons les plus importants ou ceux qui auront un plus grand impact non seulement dans l’industrie du divertissement, mais aussi dans la façon dont les gens consomment du contenu:

Films qui repoussent leur date de sortie

Veuve noire

La première date de sortie de Black Widow, le film solo de Natasha Romanoff avec Scarlett Johansson, a déplacé sa date de sortie prévue au 1er mai 2020. Walt Disney Studios n’a pas fixé de date de sortie, mais elle l’a fait. plus susceptibles de se produire jusqu’au second semestre 2020. Nous devrons attendre une date à confirmer.

Un endroit calme Partie II

Le deuxième épisode de l’histoire de John Krasinski devait être présenté en première le 20 mars, mais retardera sa date jusqu’à nouvel ordre.

Première vache

Cette production indépendante d’A24 retardera sa date de sortie jusqu’au début de 2021.

Mulan

Mulan était fixé au 27 mars.

Les nouveaux mutants

Ce film a été tourné le 3 avril.

Bois

Ce film d’horreur Searchlight a également changé sa date à partir du 27 avril.

Femme, fenêtre

Prévu pour mai 2020, mais sera reporté jusqu’à nouvel ordre.

Films suspendant la production

The Batman

Le tournage de The Batman avec Matt Reeves et avec Robert Pattinson a été suspendu pendant deux semaines.

The Matrix 4

Le retour de Keanu Reeves car Neo a été reporté et sa production déplacée. Il est passé de San Francisco à Berlin, et on ne sait pas encore quand il reprendra la production.

Avatar

Les prochaines productions d’Avatar de James Cameron seront suspendues pendant deux semaines dans sa production néo-zélandaise. Il a été signalé que la période pourrait être prolongée en fonction de la situation internationale. Les effets spéciaux continueront de fonctionner.

Bêtes fantastiques 3

Warner a décidé de reporter la production du troisième volet de cette série de films qui font partie de l’univers Harry Potter. Il allait juste commencer le tournage cette semaine, mais cela devra s’arrêter.

Avis rouge

Cette production originale de Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds sera suspendue pendant deux semaines. Il a commencé sa production en février 2020.

Le coupe-cartes

Le prochain film de Paul Schrader (premier réalisateur et scénariste réformé; scénariste Taxi Driver) avec Oscar Isaac et Tiffany Haddish, a interrompu la production en raison de l’épidémie de coronavirus, ce qui a mis le réalisateur en colère. “Les clopes de mes producteurs ont arrêté la production cinq jours avant la fin du tournage”, a déclaré le nominé aux Oscars. L’une des équipes de production a été testée positive pour Covid-19.

Uncharted

La production de l’adaptation du jeu vidéo Ruben Fleischer sera suspendue, ce qui pourrait retarder sa sortie prévue le 5 mars 2021.

Cendrillon

La production musicale de Sony en tant qu’action en direct est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Ce film mettra en vedette Camila Cabello.

Productions télévisées annulées, suspendues ou prolongées

Peaky Blinders

La production de la sixième saison de BBC Peaky Blinders est suspendue. Les cinq premiers épisodes de la série avec Cillian Murphy sont disponibles sur Netflix.

Le Seigneur des Anneaux

La série attendue du Seigneur des Anneaux d’Amazon, doit annuler sa production jusqu’à nouvel ordre. L’annulation a commencé le 13 mars et durera deux semaines selon le scénario enregistré.

Euphorie

Cette production originale de HBO avec Zendaya, a retardé le début de sa deuxième saison.

Fargo 4

La quatrième saison de Fargo, prévue pour le 19 avril, sera retardée.

Saturday Night Live

La production de cette comédie NBC sera retardée jusqu’au 28 mars avec la présence de John Krasinski et Dua Lipa.

The Witcher 2

Cette production originale de Netflix avec Henry Cavill arrêtera la production.

Le conte de la servante

La production de la quatrième saison de The Handmaid’s Tale de Hulu était en cours, mais sera suspendue pendant un certain temps.

Atlanta

La production de la troisième saison de cette série avec Donald Glover a été annulée.

Loki / WandaVision / Le faucon et le soldat de l’hiver

Ces trois productions Marvel Studios pour Disney + seront interrompues jusqu’à nouvel ordre.

AppleTV + Productions

Voir avec Jason Momoa; Le serviteur de M. Night Shyamalan; Pour toute l’humanité avec Joel Kinnaman; L’histoire de Lisey avec Julianne Moore; Mythic Quest: Raven’s Banquet; The Morning Show