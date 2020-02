Films Netflix à Sundance 2020: ce que disent les critiques

Alors que le rideau tombe sur un autre festival du film de Sundance, Netflix peut regarder en arrière sur l’édition 2020 comme l’un de leurs plus grands en termes de volume de films en première, avec douze titres dans le festival entre des productions originales et des acquisitions exclusives. Mais c’était une affaire de quantité plutôt que de qualité pour Netflix cette année, car leur liste de films de fiction, en particulier, a reçu un accueil tiède. Pas un seul des sept films de fiction de la société ne s’est retrouvé dans la liste des principaux moments forts du festival, même si certains ont remporté des prix et ont été décemment examinés. D’autres ont reçu des critiques mitigées et d’autres encore ont été bombardées.

Ici, Christopher Meir de Netflix Original Movies Review fournit un aperçu de toute l’ardoise de la société du festival, nous raconte comment les films ont fait avec les critiques et, lorsque cela est possible, donne une idée du moment où vous pouvez vous attendre à voir les films sur le service.

Films à venir sur Netflix de Sundance

Fille cheval (production) – Alison Brie (Mad Men, GLOW) écrit, produit et met en vedette dans cette étude de personnage une inadéquation décalée dont la vie descend dans la maladie mentale. Le film a reçu des critiques mitigées, la plupart disant que son ton est problématique, même si Brie elle-même donne une très bonne performance. C’est aussi le dernier film sous le contrat des frères Duplass avec Netflix, donc si vous avez aimé Paddleton, celui-ci pourrait aussi être pour vous. Sur Netflix à partir du 7 février.

Sa maison (acquisition) – Ce film d’horreur britannique a été repris par Netflix pendant le festival. La prémisse implique une famille d’immigrants du Soudan qui découvre une présence maléfique qui les attend lorsqu’ils arrivent dans une petite ville anglaise. Les critiques du film ont été très positives, à la fois en termes de commentaires opportuns sur l’immigration et de sa rareté en tant que film d’horreur. Date de lancement de Netflix à déterminer.

La dernière chose qu’il voulait (production) – Elena d’Anne Hathaway se retrouve prise dans le monde de la fusillade après une rencontre avec son père séparé dans ce thriller politique de Dee Rees (Mudbound). Ce fut l’un des films les plus attendus de Netflix à Sundance, avec le réalisateur de l’un de ses originaux les plus acclamés par la critique et un casting de A-list qui comprend Hathaway, Willem Defoe et Ben Affleck. Malgré tout cela, le film a été le film le moins bien accueilli du festival pour Netflix, les critiques se plaignant notamment de son mauvais scénario et de son montage. Sur Netflix à partir du 21 février.

Sergio (production) – Les fans de Narcos peuvent être ravis de voir ce véhicule vedette pour Wagner Moura (alias Pablo Escobar dans la série Netflix) qui joue le personnage principal dans ce biopic du diplomate brésilien des Nations Unies Sergio Vieira de Mello. Les critiques ont été médiocres, disant plus ou moins que Moura et sa co-star Ana de Armas sont très bons, mais que le film est trop respectueux envers son sujet et trop long dans l’ensemble. Sur Netflix à partir du 17 avril.

Filles perdues (production) – Une adaptation scénarisée d’un roman non-fiction sur un tueur en série opérant à Long Island, Lost Girls avait beaucoup à faire sur papier. Le film met en vedette Amy Ryan, est réalisé par Liz Garbus, la documentariste accomplie qui fait ses débuts dans un film de fiction, et a le crochet d’une histoire de tueur en série réelle. Les critiques, cependant, n’étaient pas gentilles, se plaignant principalement du manque de drame du film, ce qui semble être un problème pour un film centré sur la recherche de justice d’une mère accablée par le chagrin. Sur Netflix à partir du 13 mars.

Cuties (acquisition) – Ce film s’intéresse à une interpolation grandissant dans la banlieue parisienne avec des parents musulmans sénégalais strictement traditionnels mais aussi à un amour de la danse urbaine, la mettant sur la voie d’un affrontement entre les deux cultures qu’elle habite. Les critiques étaient mitigées, orientées vers le positif, le message puissant du film étant la principale attraction. Le film a remporté un prix au festival de la Meilleure réalisation dans un cinéma mondial pour sa réalisatrice Maimouna Doucoure. Date de lancement de Netflix à déterminer.

La version vieille de 40 ans (acquisition) – Acheté dans les derniers jours du festival, The 40-Year-Old Version raconte la crise de la mi-vie d’une dramaturge afro-américaine qui se met à la musique rap pour faire refluer sa créativité. On dit que le film a un ton comique doux et a été décrit comme un plaisir pour la foule. Le film a remporté un prix au festival de la meilleure direction dramatique pour sa réalisatrice Radha Blank. Netflix lance TBD.

Des documentaires en provenance de Sundance sur Netflix

Contrairement à sa liste de fictions, la série documentaire Sundance de Netflix a été très bien accueillie et, si l’on en croit les critiques, cela promet un large éventail de films convaincants qui devraient faire l’objet d’une conversation aux Oscars à la fin de l’année.

Crip Camp (production) – Dans la foulée de la très acclamée American Factory, c’est le dernier film à sortir de l’accord d’Obamas avec Netflix. Le film lui-même s’intéresse au mouvement des droits des personnes handicapées, remontant à ses origines dans un camp pour adolescents handicapés dans les années 1970. Les critiques disent que le film est inspirant, émouvant et un autre candidat probable aux Oscars pour les Obamas et Netflix. Pour ajouter à ses qualités de bien-être, le film a remporté le prix du public documentaire au festival. Date de sortie à déterminer.

Mucho Mucho Amor (acquisition) – Comme le titre l’indique, il s’agit d’un biopic affectueux de l’astrologue portoricain camporicain Walter Mercado, une icône mondiale en quelque sorte, connu autant pour son apparence et son comportement bizarres que pour ses pouvoirs réputés. Les critiques ont été largement positives pour le film, disant qu’il offre un portrait chaleureux et drôle du Mercado récemment quitté. Date de sortie à déterminer.

Dans les profondeurs (production) – Ce qui a commencé comme le profil de la réalisatrice Emma Sullivan d’un inventeur danois excentrique s’est transformé en un vrai documentaire sur le crime lorsque son sujet a assassiné la journaliste Kim Wall à bord de son sous-marin. Les prémisses et les critiques du film donnent l’impression que ce sera un documentaire vraiment dérangeant, “WTF !?”. En d’autres termes, je l’attends vraiment avec impatience. Date de sortie à déterminer.

Dick Johnson est mort (production) – Ce fut peut-être le film le plus bien accueilli parmi les documentaires de Netflix. Le film parle de l’éponyme Dick Johnson, le père de la réalisatrice du film Kirsten Johnson, qui souffre de démence. Le père et la fille décident de se réconcilier avec sa maladie et sa mort éventuelle en organisant une série de fausses morts pour Dick, avec des résurrections ultérieures bien sûr. Les critiques disent que le film est drôle, émouvant et inventif dans une égale mesure. Le film a remporté un prix au festival de l’innovation dans la réalisation de films de non-fiction. Date de sortie à déterminer.

Miss Americana (production) – Dans ce qui finira probablement par être le documentaire le plus populaire de Netflix du festival, Taylor Swift reçoit le traitement derrière la musique. Les critiques du film ont été principalement positives et les fans de la chanteuse sont sûrs de l’adorer alors que les non-fans auront un moyen de connaître la chanteuse et sa musique. Date de sortie 31 janvier.