Films Pixar classés | À l’affiche Disney Plus

Avec la sortie de «Onward», Pixar a réalisé 22 longs métrages commençant par «Toy Story» en 1995. Pixar est connu comme un géant de l’animation, mais certains de ses films sont mieux reçus que d’autres. Nous allons regarder mon classement des 22 films Pixar.

22. Le bon dinosaure

Je ne sais pas s’il y a vraiment un mauvais film Pixar, mais il y en a qui sont juste moyens et c’est le plus moyen du groupe. Sa prémisse selon laquelle les dinosaures ne seraient pas détruits par un astéroïde avait du potentiel, mais cela ne me touche pas vraiment.

21. Voitures 2

Les suites sont une affaire délicate et, bien que Pixar ait prouvé qu’elle peut sortir du parc avec “Toy Story 2”, “Cars 2” ressemble plus aux suites directement en vidéo que Disney a produites pour ses succès de la Renaissance. Il mérite le mérite de ne pas seulement avoir refait le même film et j’aimerais un film d’espionnage différent de Pixar. Mais celui-ci ne suffit pas.

20. courageux

Pixar tente de faire un film Disney Princess avec Brave et ce n’est pas mal. Ce n’est pas génial. C’est globalement agréable, mais quelque chose semble manquer. Brave ressemble plus à un film de Walt Disney Animation Studios, tandis que la sortie de Disney de cette année, «Wreck-It Ralph», ressemble plus à un film Pixar. C’était un changement étrange et je crois vraiment que Disney a devancé Pixar dans l’accord.

19. Trouver Dory

Objectivement, ce film est parfaitement bien. Comme “Brave”, ce n’est pas mal du tout, mais ça ne fait rien pour moi. Je ne sais pas s’il a fallu longtemps pour faire la suite ou s’il manque quelque chose dans l’histoire. Ce n’est pas exactement comme “Finding Nemo”, donc cela évite ce piège de suite, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce film et je ne peux pas vraiment mettre le doigt dessus.

18. Voitures 3

Il s’agit essentiellement d’un remake de “Cars” avec Lightning McQueen glissant dans le rôle de Doc Hudson tout en accueillant Cruz Ramirez en tant que nouveau Lighting McQueen. C’est un bon moment, mais rien de spectaculaire à ce sujet. Étant donné le temps entre “Cars” et “Cars 3”, cela a du sens, c’est juste inutile et renforce encore la réputation de la série en tant que vache à lait de Pixar plutôt que celle qui fait évoluer le domaine de l’animation.

17. En avant

Le film Pixar le plus récent pour arriver à Disney +, «Onward» est très amusant, mais rien ne vous colle. Je sais que j’ai regardé le film et ri avec l’humour du film. Mais, il n’y a pas de lignes entre guillemets. Je sais que je le regarderai à nouveau et que je continuerai à m’amuser, mais son pouvoir de résistance fait défaut.

16. WALL-E

Celui-ci va ébouriffer quelques plumes. Je n’aime vraiment pas Wall-E. Je m’ennuie de le regarder. Je comprends le message qu’il essaie de transmettre et j’apprécie la nécessité de la leçon. Mais, pour moi, c’est comme si on essayait d’être subtil tout en se montrant très lourd. C’est comme le Dave Matthews Band of Movies. Il a beaucoup de fans qui pensent que je suis fou, mais je n’aime pas ça.

15. Toy Story 4

C’est la quintessence d’un film inutile. Ce n’est pas mal, mais c’est complètement inutile. L’histoire des jouets a été bien présentée dans «Toy Story 3», mais nous sommes de retour. Il s’agit d’une saisie d’argent plus qu’un chapitre suivant. C’était toujours amusant. C’était toujours, objectivement, bon. Mais, je ne sais toujours pas pourquoi Pixar a estimé que cela devait être fait. Honnêtement, ce n’est que si haut, car Tim Allen et Tom Hanks forment un duo de comédie parfait.

14. Les Indestructibles 2

Comme je l’ai déjà dit, les suites sont une affaire délicate. Et, il est très difficile de suivre l’un des meilleurs films Pixar avec une suite à la hauteur du battage médiatique. “The Incredibles 2” ne peut tout simplement pas être à la hauteur de l’héritage de “The Incredibles”. La longue attente, l’anticipation, le refus du réalisateur de faire une suite pour plus d’argent ont construit ce film et bien qu’il ne soit pas tombé à plat, il n’a pas été à la hauteur de son prédécesseur.

(Notez que ce titre n’est pas disponible aux États-Unis / Canada)

13. Up

Si vous regardez les 10 premières minutes de ce film et ne pleure pas, vous n’avez pas de cœur. Ce film vous frappe dans les sensations et revient au puits juste assez pour vous faire pleurer, puis rire, puis pleurer à nouveau. C’est une montagne russe émotionnelle, mais c’est celle pour laquelle vous devez être d’humeur. Sinon, cela peut vous mettre en surcharge.

12. Ratatouille

Si l’idée d’un rat qui fait de la cuisine française vous dérange, ne regardez pas ce film. Sinon, c’est carrément adorable. C’est un moment amusant mais quand vous partez, il y a encore de meilleurs films Pixar. Cela me rapporte des points bonus, car mon fils aîné partage un surnom avec le nom du personnage principal.

11. Université des monstres

J’adore les films universitaires et Pixar prenant les tropes des films universitaires et les tournant sur la tête pour rendre le film propre pour les enfants est incroyable. J’adore avoir Mike et Sully sur mon écran sous quelque forme que ce soit, et j’adore l’idée qu’ils ne sont pas seulement des étudiants doués qui entrent automatiquement en tant qu’effaroucheurs, mais progressent du bas vers le haut pour devenir les meilleurs.

1o. Toy Story 3

Ce film a fourni la clôture parfaite pour Woody, Buzz et le gang et a mis fin à la deuxième meilleure trilogie de l’histoire du cinéma. Alors que le troisième film d’une trilogie peut être un peu rude, Pixar colle l’atterrissage avec les jouets transmis d’Andy à Bonnie et c’est là que cette histoire aurait dû se terminer.

9. La vie d’un insecte

Le deuxième film Pixar est un jeu agréable, malgré la controverse qui l’entoure et le film “Antz” qui est sorti en même temps. Il fournit également la voix résidente de Pixar, John Ratzenberger, son plus grand rôle dans un film Pixar à ce jour. L’homme qui est apparu dans tous les films Pixar dit toujours que PT Flea est son rôle Pixar préféré.

8. Voitures

Divulgation complète: c’est mon film Pixar préféré et je veux qu’il soit numéro un, mais objectivement, je sais que ce n’est pas le cas. Mon plaisir vient plus de la nostalgie que de la qualité du film. J’adore les courses et les films de course, donc ça me touche où je vis. Mon père a grandi à environ 20 miles de la Route 66 historique dans le Missouri. Il a grandi dans l’une des petites villes qui ont été poussées au bord du chemin lorsque les autoroutes ont emménagé et ont aidé les gens à les contourner. Cela me touche comme aucun autre film Pixar ne peut le faire. C’est subjectivement génial, mais objectivement, il y a de meilleurs films Pixar.

7. Coco

C’est un très bon film qui a fait un excellent travail en apprenant la culture mexicaine et en l’intégrant dans le film. Pour utiliser une analogie avec le baseball, les créateurs se balançaient pour les clôtures avec celui-ci. S’ils ne faisaient pas leurs recherches, ils allaient se retirer. Heureusement, ils l’ont fait et ont transformé celui-ci en un home run.

6. À l’envers

Ce film a l’un des moments les plus émouvants de tout le canon Pixar lorsque Bing Bong se rend pour Riley. Ce film est essentiellement “et si les sentiments (et les amis imaginaires) avaient des sentiments.” Mais, il fait un excellent travail avec la prémisse. C’est un bon moment qui tombe juste en dessous de mon top 5.

5. Trouver Nemo

Ce film est devenu emblématique pour certains. Je pense avoir entendu “juste continuer à nager” tous les jours de ma vie depuis la sortie de ce film. En tant que père, moi-même, je peux certainement comprendre le besoin de Marlin de rejoindre son fils. C’est une grande histoire qui maintient le spectateur engagé du début à la fin.

4. Toy Story

C’est le tout premier film Pixar et il résiste dans l’ensemble. L’animation est un peu dépassée lorsque vous voyez comment la technologie a progressé au cours des 25 dernières années, mais cette histoire reste l’étalon-or. Il nous a présenté des personnages adorables que plusieurs générations reconnaissent instantanément. L’intrigue est un peu simpliste par rapport aux efforts Pixar ultérieurs, mais c’était exactement ce dont Pixar et Disney avaient besoin pour commencer un partenariat lucratif.

3. Monsters Inc.

Billy Crystal a en fait refusé un rôle dans “Toy Story”. Après avoir vu à quel point «Toy Story» était génial, il a supplié Pixar de lui donner un rôle dans un film ultérieur et, honnêtement, peut-on imaginer un meilleur Mike Wazowski? Billy Crystal et John Goodman ont une excellente chimie qui brille à travers leurs performances en tant que Mike et Sully. C’est un film que je dois regarder chaque fois que je le vois. Et, j’espère que tout le monde aime autant que moi.

2. Toy Story 2

Tout comme “Empire Strikes Back” est le meilleur film de la trilogie originale “Star Wars”, “Toy Story 2” est le meilleur film de la trilogie originale “Toy Story”. L’intrigue est plus complexe que la «Toy Story» originale, ce qui en fait un meilleur film. Nous avons la trame de fond de Woody, de nouveaux personnages incroyables et la scène de l’aéroport fait monter la barre sur la scène de poursuite en voiture du film original. Aussi, Tim Allen et Tom Hanks, allez.

1. Les Indestructibles

C’est le seul bon film “Fantastic Four”. L’histoire d’une famille avec des super-pouvoirs qui ne sont pas autorisés à utiliser leurs super-pouvoirs mais le père ne peut pas cesser de les utiliser peut être jouée maintenant, mais c’était génial quand “The Incredibles” a été introduit. Cela nous donne de belles lignes (PAS DE CAPES!), Un bon complot et un méchant crédible. De plus, qui n’aime pas Samuel L. Jackson demander sa sur-combinaison?

Voilà, mon classement des films Pixar du pire au meilleur, jusqu’à présent. Nous n’allons pas tous être d’accord et ça va. Mais quel est votre film Pixar préféré? Comment les classeriez-vous?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

.