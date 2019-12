Films pour enfants que vous avez sûrement vu quand vous étiez enfant mais dont vous ne vous souvenez pas

À la fin de l'année, surtout lorsque Noël approche, nous avons tendance à devenir un peu nostalgiques. Nous nous souvenons de la façon dont nous nous sommes rencontrés en famille lorsque nous étions enfants et, en tout cas, de la façon dont nous avons commencé à jouer avec les cousins ​​ou à regarder des films qu'ils diffusaient à la télévision.

Mais peut-être que l'un des meilleurs moments de la soirée a été de regarder des films sur la VHS de notre choix … et C'est à ce moment que la liste que nous présenterons ci-dessous arrive. Au cours de ces soirées, ou à tout moment de l'année, vous avez probablement vu bon nombre de ces films, mais vous avez besoin d'aide pour vous en souvenir.:

Symphonies idiotes – «Music Land»

Silly Symphonies était une série de courts métrages Disney réalisés dans les années 1930. L'un des plus populaires était "Music Land", un Roméo et Juliette vivant avec des personnages qui sont des instruments. Ce court métrage nous montre deux amoureux, un saxophone et un violoncelle, qui vivent dans deux îles différentes: l'île de la Symphonie et l'île du Jazz. Appartenir à deux mondes différents.

Les deux îles, commandées par les parents des amoureux, entament une guerre de notes et de mélodies dans laquelle l'île de la Symphonie tire avec Richard Wagner et la Valkyrie. Sans aucun doute, l'une des meilleures œuvres d'animation de la maison de la souris.

La clé magique (L'Indien dans le placard)

Ce film de Frank Oz de 1995 est l'un des classiques des années 90. Ici, nous rencontrons Omri, un garçon qui, lors de sa fête d'anniversaire, reçoit des cadeaux qui n'étaient pas ce qu'il pensait. Ils lui donnent même un petit placard ancien avec une clé avec laquelle, finalement, il découvre que la magie existe.

Lorsque vous mettez un petit jouet dans le placard et le verrouillez avec la clé, ils prennent vie. Et c'est ainsi qu'il rencontre un Amérindien qui doit se battre pour survivre lorsque tout devient incontrôlable et que plus de jouets entrent dans le placard.

Tous les chiens vont au paradis

Il s'agit d'un film d'animation de 1989 qui est tombé dans l'oubli car il est sorti la même année que La Petite Sirène de Disney. Mais ici, nous nous en souvenons pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les protagonistes sont des chiens … et n'ont plus besoin d'explication. Ici, nous rencontrons Charlie, un berger allemand (peut-être pas une race) qui ne peut pas entrer au paradis après avoir été tué.

Ils lui donnent donc la possibilité de prouver qu'il était bon sur Terre, afin de gagner une place dans le ciel du chien. Avec l'aide d'autres doggos et d'une fille nommée Maria, qui est orpheline, elle doit résoudre son problème. L'adieu de Charlie et Maria, alors que cela est déjà accepté au paradis, est l'un des plus émouvants que nous ayons pu voir quand nous étions enfants.

L'épée magique (Quête de Camelot)

Peut-être que ce film d'animation de 1998 n'est pas si oublié, mais il n'a pas la reconnaissance que de nombreux autres films, tout aussi géniaux, ont plus de 20 ans. Il s'agit de l'épée magique d'une fille (fille d'un chevalier de la table ronde du roi Arthur) qui doit vaincre les maux du royaume pour rétablir l'ordre, et ce avec un jeune aveugle et un dragon à deux têtes.

Pour y parvenir, ils doivent rechercher Excalibur, la célèbre épée du roi Arthur qui est perdue après qu'un sujet maléfique ait tenté de le voler pour s'emparer du royaume. Le film est très amusant avec des grands noms comme Gary Oldman, Gabriel Byrne et Pierce Brosnan dans son casting.

Le Pagemaster

Ce film de 1994 avec Macaulay Culkin nous présente Richard, un garçon qui passe son temps chez lui parce qu'il a peur de pratiquement tout. Un soir, au milieu d'une tempête, vous devez vous réfugier dans une bibliothèque où vit l'une des plus grandes aventures: lorsque vous vous frappez la tête, vous entrez dans un monde vivant où les personnages des livres prennent vie.

Ainsi, Richard doit faire face à ses pires craintes pour rentrer chez lui. Mais quand il le fait, c'est un enfant complètement nouveau. Dragons, trésors, paysages, chevaliers et plus, font partie de cette bande fantastique que vous avez vue pendant longtemps et qui mérite d'être rappelée.

Amis inséparables (Rock-a-Doodle)

Cela pourrait être le film le plus inconnu de la liste, mais nous sommes sûrs qu'ils s'en souviendront. Inséparables amis est dans un format très similaire à celui de The Pagemaster: un enfant qui entre dans un monde fantastique, mais les choses évoluent différemment.

Dans ce film, le protagoniste est Edmond, un garçon d'une ferme où il y a une terrible tempête. Chanticleer apparaît dans l'histoire, un coq qui se consacre au chant (rock) tous les matins et ressemble à Elvis Presley. Lorsqu'il est attaqué par un hibou maléfique, il décide de quitter la ferme, déclenchant le chaos de plusieurs manières comme une énorme tempête. Lorsque plusieurs personnages de la ferme et Edmond se réunissent pour sauver le coq, l'ordre des choses est redonné non seulement dans le livre, mais aussi dans la vraie vie.

Titan A.E.

Pourquoi un film d'animation avec des noms comme Matt Damon, Drew Barrymore et Bill Pullman dans son casting n'a-t-il pas réussi? En fait, c'est un mystère, mais quelque chose de très similaire s'est produit avec la planète du trésor, et il s'avère que les deux se développent dans l'espace dans une intrigue un peu plus complexe.

Titan A.E. elle se déroule en l'an 3000 dans un univers où la Terre et la Lune ont été détruites, et les quelques humains qui ont pu s'échapper, vivent à la merci d'autres espèces exotiques beaucoup plus puissantes. Et c'est ainsi que Cale, fils d'un chercheur du projet Titan, l'unique salut de l'humanité. Cale en compagnie d'Akima, ils doivent parcourir plusieurs galaxies pour sauver ce qui reste de leur monde.

Petits guerriers (petits soldats)

Petits guerriers, c'est comme si Chucky et Toy Story étaient combinés dans un moment étrange. Ici, une entreprise qui développe des technologies pour la guerre, s'empare d'un immense magasin de jouets, chargé de fabriquer des poupées-soldats qui font partie d'un commandement populaire. Cependant, ils n'ont pas l'intention de continuer à fabriquer des jouets, mais de vraies armes qui conservent leur même forme.

Ainsi, ces soldats sont programmés pour attaquer et combattre un ennemi. Mais tout devient incontrôlable lorsque ces soldats commencent à se battre dans une terrible guerre qui ne pourra jamais se terminer.

Balto

Il y a des films basés sur des personnages réels, et sur cette liste, c'est Balto. Ce film d'animation nous présente un chien-loup qui après avoir été rejeté toute sa vie pour ne pas être un chien mais pas un loup, il entre dans une aventure dangereuse qui lui donnera la reconnaissance qu'il mérite.

Dans une ville, une fille contracte une terrible infection et lorsque les médicaments ne peuvent en aucun cas provenir, elle est considérée comme un chien de traîneau. Lorsque la première équipe de chiens disparaît, c'est que Balto décide de participer pour aider Laniña, l'une des rares personnes qui l'aimait pour ce qu'il était.

Rex, un dinosaure à New York

En 1993, il arrive au cinéma Rex, un dinosaure à New York produit par Steven Spielberg. Le grand John Goodman a prêté sa voix à Rex, un puissant dinosaure qui, d'une manière ou d'une autre, se faufile à New York, où ils sont mis au défi de continuer avec leur nature amicale ou d'atteindre leur état naturel à partir du moment où ils ne vivaient que Dinosaures terrestres.