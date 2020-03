Films que vous n’avez jamais imaginé en streaming et que vous devez voir

Parfois, nous devons regarder un film depuis l’une des plateformes de streaming où nous avons un compte. Nous préparons du pop-corn ou des collations, nous nous asseyons et nous installons seuls ou accompagnés. On allume la télévision ou l’ordinateur, on entre … et c’est là que le véritable conflit commence.

Nous recherchons des titres dans sections de chaque plate-forme comme Netflix, HBO Go ou Prime Video d’Amazon. “Collections”, “Votre liste” et d’autres catalogues qui, autant que nous le voulons, ils ne nous aident pas à trouver ce film qui pourrait nous surprendre et générer des conversations intéressantes autour du cinéma.

On voit l’affiche du film, et si ça n’attire pas notre attentionNous ne prenons même pas la peine de voir de qui il s’agit et de quoi il s’agit. Cependant, c’est pour cela que nous sommes, et nous plongeons dans ces trois plateformes de streaming pour trouver ces bons films exceptionnels que nous n’aurions jamais imaginé trouver dans ces catalogues, et qui valent vraiment la peine d’être vus.

Les films Mexicain, sud-coréen, taïwanais, libanais, espagnol et un peu de tout en termes d’histoires. Chacune de ces bandes se démarque, nous le remarquons, qu’elle aborde des questions sociales très importantes, mais d’une manière subtile dans une histoire fascinante qui Cela vous gardera collé à la télévision à une époque où nous devons nous occuper de chez nous.

Ici, nous les laissons:

Brûlant

La Corée du Sud est le pays vers lequel tout le monde s’est tourné en 2019 lorsque Parasite a remporté la Palme d’Or et l’Oscar historique en 2020. Mais en réalité, il produit depuis longtemps un bon cinéma. Les preuves proviennent de Oldboy of Chan-Wook Park (même plus tôt), et la plus récente est Burning de Lee Chang-dong, un film sur trois personnages (deux hommes et une femme) vivant dans un monde de plus en plus vide où les relations imitent cette dynamique.

Parfois,Brûlant,adaptation du conte Barn Burning par Haruki Murakami, est un suspense à suspense qui nous présente un sujet mystérieux nommé Ben qui entre dans la vie de Lee Jong-su et Shin Hae-mi après un voyage en Afrique. Il a une fascination pour brûler les choses, les faire disparaître … Chacune de ses personnalités fascine par son manque de synchronisation avec le monde et l’amour. Ce film est disponible sur Netflix.

Le noir

Le Mexique regorge de minorités invisibles dans un monde en développement, et l’un de ces groupes est les Afro-Mexicains, qui ils représentent 1% de la population de notre pays. Cela signifie, presque en devinant, que peu ou rien n’a été représenté de quelque manière que ce soit: cinéma, télévision et littérature.

Et donc dans cette liste apparaît le La negrada de Jorge Pérez Solano, le premier film de fiction avec les descendants des Afro-Mexicains et cela montre une réalité que nous ignorons complètement, mais en plus d’être aussi une histoire où l’un des personnages principaux, Magdalena, doit se définir dans un lieu où peu ou rien ne comprend les différentes réalités. La femme noire se distingue par la photo prise par César Gutiérrez Miranda. Il est disponible sur Amazon Prime Video.

Menashe

Nous sommes habitués à regarder des films quelque peu inspirants sur la relation parent-enfant comme Kramer vs. Kramer, The Road ou The Big Fish. Mais que disent-ils d’une histoire qui aborde cette relation du point de vue juif orthodoxe de New York aujourd’hui? Cela peut sembler ennuyeux au début, mais Menashe par Joshua Z. Weinstein, est tellement beau et inspirant, que ce serait une terrible erreur de ne pas le voir.

Cette bande, production A24, Il nous présente un homme juif qui est veuf depuis un an et qui travaille dans un magasin (ce qui n’est pas synonyme de succès). Si vous n’obtenez pas une autre femme bientôt, vous risquez de perdre votre enfant selon les règles de votre religion cela veut dire qu’un homme ne peut pas être seul pour élever ses propres enfants. Menashe est disponible sur HBO Go.

Atlantiques

Atlantique par Mati Diop C’est un film auquel personne ne s’attend et qui pourrait difficilement être décrit. Il s’agit du premier film du premier réalisateur noir à concourir pour la Palme d’Or à Cannes après tant d’années d’histoire. Au-delà du thème de la migration africaine vers l’Europe, présent dans ce film, on retrouve une histoire d’amour surnaturelle au large des côtes du Sénégal, et qui met en vedette deux amants nommés Suleiman et Ada.

Atlantique est magique, ils ont même dit que poétique, car Cela semble être un drame et une critique des différences de classe et des injustices sociales, mais sans l’attendre, il devient une métaphore. qui utilise des éléments comme les esprits, mais sans perdre son essence politique. Atlantics est disponible sur Netflix.

Huitième année (la vie de Kayla)

Pourquoi attendons-nous toujours qu’un film pour adolescents soit parfait, surtout quand on aborde la question des réseaux sociaux? Il ne devrait pas en être ainsi, et c’est précisément ce qu’il fait pour Huitième année si merveilleux. Le premier film de Bo Burnham dépeint la vie de Kayla, une fille rejetée dans la vraie vie, mais qui essaie de créer une personnalité et une vie à travers ses réseaux avec peu d’adeptes.

Nous l’avons entendu mille fois, mais La façon dont ce film est abordé est différente, car elle nous amène à la conclusion tragique que les jeunes d’aujourd’hui sont contraints de vivre dans une réalité qu’ils n’ont pas créée. et où ils doivent essayer d’être parfaits tout le temps. La huitième année ou la vie de Kyla est disponible sur HBO Go.

Au soleil

Les films qui présentent la terrible comparaison entre deux enfants complètement différents ne sont pas nouveaux, surtout au cinéma. Mais Le soleil, d’une langue complètement étrangère comme le mandarin, le rend à nouveau intéressant et une histoire qui mérite d’être racontée.

Ce film de Chung Mong-hong dépeint un drame familial basé sur un fils modèle et un fils qui est la déception de ses parents. Lorsqu’il est enfermé en prison pour un crime commis, tous les déséquilibres familiaux déjà connus commencent à les secrets de chacun sont révélés, qui montrent que tous ne sont pas parfaits et que les préférences rompent avec la confiance individuelle et familiale. Ce film a été acclamé pour le développement de ses personnages et la façon dont ils sont écrits. Il est disponible sur Netflix.

La tranchée infinie

Pouvez-vous imaginer vivre caché, enfermé à la maison pendant 30 ans? Si vous ne pensez pas que c’est possible, alors vous devriez voir La trinchera infinita, une production 2019 inspirée d’événements réels en Espagne franquiste. Ce film nous présente Higinio Blanco, un républicain qui, de peur d’être assassiné par le gouvernement franquiste en Espagne dans les années 1930, décide de se cacher chez lui, survivant grâce à sa femme.

Et ce que vous pensez serait une question de semaines ou de mois, ils deviennent des années pour échapper à la violente répression de Franco contre le gouvernement. Mais une question se pose également: qu’a fait cet homme pour se faire peur au-delà d’une mort certaine? Une histoire qui a un peu de drame, d’action, de suspense et de grand jeu d’acteur. Il est disponible sur Netflix.

Capharnaüm

Réalisateur Nadine Labaki le cœur n’a pas été tenté quand il a écrit l’histoire de Capharnaüm ou Capharnaüm, qui suit un garçon de 12 ans qui, après avoir commis un crime, étant emprisonné et traduit en justice, décide de poursuivre ses parents pour avoir donné sa vie et ses frères au milieu de la pauvreté, du manque d’opportunités et du manque d’amour.

La vie de Zain est tragique comme celle de millions d’enfants dans le monde qui sont contraints de vivre une réalité qui sans le comprendre, ils doivent l’affronter avec faim, violence et, en fin de compte, amour pur. Et c’est la plus grande leçon de Capharnaüm: un garçon de 12 ans qui doit s’occuper d’un bébé mieux que ses parents avec lui. Après avoir traversé certains festivals tels que Cannes, il est devenu le film arabe le plus rentable de l’histoire, révélant un tel caractère réel, que nous ne pouvons pas le laisser passer. Ce film est disponible sur HBO Go.